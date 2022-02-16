Директор Металлиста 1925: Мы достаточно сильная нация - агрессоры могут получить по зубам

Исполнительный директор " Металлиста 1925 " Андрей Неделин рассказал об обстановке в команде, ввиду ситуации в Украине, повлияла ли она как-то на украинских и иностранных футболистов клуба, и в каком режиме сейчас функционирует клуб и поблагодарил украинских военных.

- Андрей Николаевич, как легионеры "Металлиста 1925" реагируют на разговоры о возможном полномасштабном вторжении России в Украину? Нет отказывающихся возвращаться со сборов в Турции в Украину?

– Как легионеры реагируют? У нас совершенно спокойная обстановка. Паники в глазах нет, никто из легионеров не подходил, не жаловался на судьбу. Нет никаких волнений по поводу возможного вторжения. Могу предположить, но кажется, что они здесь никакой подобной информации не получают. Наши информационные каналы они не читают. Для них все на уровне слухов. Впрочем, ни ко мне, ни к кому-то еще из руководителей не обращались с такими просьбами, об их перемещении в Бразилию, возвращении в Грузию.

- А какая реакция у украинцев, не паникуют?

– Украинцы у нас очень бодрые ребята, с сильным духом. Они все это, похоже по внешним признакам, переводят в шутки. И, конечно, до конца никто не хочет верить в такую ​​возможность. В сложившейся ситуации и к чему это может привести. Но опять же украинцы, прежде всего, поддерживают себя, своих партнеров по команде. Никаких проблем вообще не наблюдаем. Все готовятся к старту чемпионата, все понимают, что старт будет очень трудным. Футболисты полностью сконцентрированы на тренировочном процессе. Никаких проблем нет у них никаких плохих ожиданий от возвращения в Украину.

– Возможно, кто-то из футболистов попросил досрочно расторгнуть контракт, чтобы покинуть Украину?

- Никто ни с какими просьбами по прекращению контрактов не обращался. Эта тема внутри коллектива не особо обсуждается. Грубо говоря, футболисты сейчас изолированы от этого процесса. Когда общаются с родными, как они нам говорят, тоже эти темы не обсуждают. Соответственно, нет ничего такого, что может повлиять на их дальнейшую работу в нашем клубе. Негатива никакого нет. У футболистов все хорошо, они продолжают работать. Начинается последняя стадия подготовки на собрании. Им сейчас стало гораздо легче в физическом плане. Соответственно, раскрепостились в эмоциональном плане и это влияет на их настроение.

– Клуб будет работать в штатных условиях?

- Насчет работы клуба все хорошо. Все работы проходят в штатном режиме. Работники нашей тренировочной базы в Высоком неделю назад начали готовить поле. Расчистили снег, закрыли поле специальным покрытием. Готовят тренировочное поле, которое у нас с подогревом, все делают для того, чтобы футболисты по возвращении из Турции последнюю неделю перед обновлением чемпионата провели на поле с натуральным покрытием. Нам это все удается. Весь наш персонал сейчас максимально задействован в подготовке быта и тренировочного процесса команды. Всё нормально.

– Вы лично вообще верите в возможное нападение России? Украинская армия сможет дать отпор?

- Мне лично даже не хочется обсуждать эту тему. Делать какие-то посылы во вселенную. Могут или не могут. Прежде всего, я хотел бы выразить благодарность нашим военным, вселяющим уверенность в нас. Я уверен, что у нас достаточно сил средств и инструментов, чтобы отразить любую атаку. Мы достаточно сильная нация, очень сильная страна. Мы находимся на своей земле и какие-то теоретические захватчики нас не должны пугать. Тем более что цивилизованный мир должен отреагировать на это должным образом. Если у кого-то есть мысли, что нас можно так легко обидеть, я бы "придержал лошадей" и на их месте даже не думал двигаться в нашу сторону - агрессоры могут получить по зубам.