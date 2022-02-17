Игрок Металлиста: Одержали две победы за день — я очень доволен

Универсал "Металлиста" Алекс Чидомере поделился эмоциями от спаррингов с "Шукурой" (3:1) и "Ступчаницей" (3:0).

— Алекс, ты принял участие сразу в двух победных матчах. Что скажешь об этих играх?

— Меня переполняют эмоции! Мы одержали две победы за день — конечно, я очень доволен.

— В матче с "Шукурой" ты действовал на позиции центрального нападающего и даже забил первый мяч за "Металлист" с игры. В поединке с боснийцами вышел уже опорным полузащитником. А на предыдущем сборе играл даже центрального защитника. В каком амплуа тебе наиболее комфортно?

— Даже не знаю, что ответить. Самое главное — играть. Без разницы, в защите меня выпустят, в опорной зоне или в нападении. Важно показать хорошую игру и помочь команде добиться победы. Хотя не скрою, на позиции опорника мне привычнее. В нападении давно не играл, но ничего — вышел и забил.

— И сделал это головой. А вдобавок выиграл массу верховых единоборств. Можно сказать, у "Металлиста" появился новый мастер игры на втором этаже?

— Нет, я себя так назвать не могу. Мне есть куда расти, надо много работать, - сказал Чидомере.

19-летний Чидомере пополнил ряды "Металлиста" в январе этого года, перейдя из киевской "Оболони".