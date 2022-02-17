Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
За Металлист сыграл 14-летний парень. Он забил гол и дважды ассистировал партнерам - ВИДЕО
Ждем новую звезду украинского футбола
фото - ФК Металіст
В среду, 16 февраля, харьковский "Металлист" разгромил в товарищеском матче сербскую "Ступчаницу" 3:0. Поединок стал настоящим бенефисом Кирилла Дигтяря – парню всего 14 лет, но он уже записал в свой актив гол и две результативные передачи.
Сначала Кирилл, который в первой команде "Металлиста" играл слева в защите (хотя в академии действует на позиции правого вингера), вывел на свидание с голкипером Риаскоса. Затем перехитрил голкипера соперника и забросил ему со штрафного от боковой линии за воротник. А напоследок снова помог отличиться Риаскосу, но на этот раз подал ему на голову.
Повторим – парню всего 14 лет! Главное, чтобы не сбавлял обороты.
Заметим, что матч между "Металлистом" и "Ступчаницей" не был доигран, поскольку во втором тайме между игроками возникла стычка. Ее своим фолом спровоцировал сын вице-президента клуба Евгения Красникова Егор.
Популярное сейчас
- Успех Ливерпуля, отскок Баварии и скандал вокруг Бенфики. Главные новости за 16 февраля
- СМИ: Эрнест подписал предварительный контракт с Александрией
- Интер - Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Министр внутренних дел Украины: Возвращайтесь, господин Ярославский. У нас есть к вам много вопросов
- Месси отписался в инстаграме от горячей аргентинской красотки - девушка в шоке и просит вернуться. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка лидера обороны мадридского Реала. ФОТО