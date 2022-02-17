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За Металлист сыграл 14-летний парень. Он забил гол и дважды ассистировал партнерам - ВИДЕО

Первая лига
(1 голосов)

Ждем новую звезду украинского футбола

За Металлист сыграл 14-летний парень. Он забил гол и дважды ассистировал партнерам - ВИДЕО

фото - ФК Металіст

Новина українською

В среду, 16 февраля, харьковский "Металлист" разгромил в товарищеском матче сербскую "Ступчаницу" 3:0. Поединок стал настоящим бенефисом Кирилла Дигтяря – парню всего 14 лет, но он уже записал в свой актив гол и две результативные передачи.

Сначала Кирилл, который в первой команде "Металлиста" играл слева в защите (хотя в академии действует на позиции правого вингера), вывел на свидание с голкипером Риаскоса. Затем перехитрил голкипера соперника и забросил ему со штрафного от боковой линии за воротник. А напоследок снова помог отличиться Риаскосу, но на этот раз подал ему на голову.

Повторим – парню всего 14 лет! Главное, чтобы не сбавлял обороты.

Заметим, что матч между "Металлистом" и "Ступчаницей" не был доигран, поскольку во втором тайме между игроками возникла стычка. Ее своим фолом спровоцировал сын вице-президента клуба Евгения Красникова Егор.

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В статье: Металлист (Харьков) Кирилл Дигтярь
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Комментарии (3)
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Игорь84 (Киев)
17.02.2022 в 09:40
по одной игре на сборах рано, конечно, делать выводы, но у парня явно есть видение поля и хороший удар, что уже здорово, но хочется увидеть игру вживую и посмотреть на игру без мяча и 1 в 1. Будем следить и надеяться на дальнейшее развитие
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
17.02.2022 в 09:33
Крутяк!!!!
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Artemanat (Кривой Рог)
17.02.2022 в 09:31
А они латиносами состав забили,тут может новый Месси в команде
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