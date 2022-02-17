За Металлист сыграл 14-летний парень. Он забил гол и дважды ассистировал партнерам - ВИДЕО

В среду, 16 февраля, харьковский "Металлист" разгромил в товарищеском матче сербскую "Ступчаницу" 3:0. Поединок стал настоящим бенефисом Кирилла Дигтяря – парню всего 14 лет, но он уже записал в свой актив гол и две результативные передачи.

Сначала Кирилл, который в первой команде "Металлиста" играл слева в защите (хотя в академии действует на позиции правого вингера), вывел на свидание с голкипером Риаскоса. Затем перехитрил голкипера соперника и забросил ему со штрафного от боковой линии за воротник. А напоследок снова помог отличиться Риаскосу, но на этот раз подал ему на голову.

Повторим – парню всего 14 лет! Главное, чтобы не сбавлял обороты.

Заметим, что матч между "Металлистом" и "Ступчаницей" не был доигран, поскольку во втором тайме между игроками возникла стычка. Ее своим фолом спровоцировал сын вице-президента клуба Евгения Красникова Егор.