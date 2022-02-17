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14-летний футболист Металлиста рассказал о своем дебюте в первой команде
Юный игрок - воспитанник харьковского клуба
Фото: ФК Металлист
14-летний воспитанник Академии футбола "Металлист" Кирилл Дигтярь прокомментировал спарринг с боснийской "Ступчаницей" (3:0). В этой игре он записал в свой актив гол и две результативные передачи.
— Кирилл, каково это, в 14 лет забить в матче за основную команду и отдать две голевые передачи?
— Эмоции, конечно, положительные. Очень доволен.
— На сборах ты играешь левого защитника, тогда как в матчах Академии выходишь на позиции правого вингера. Как тебе такие изменения?
— Здесь меня подстраивают под первую команду — говорят, мне лучше играть левым защитником.
— А самому где удобнее?
— Мне без разницы. И там, и там удобно. Уже привык играть на обеих позициях.
— Первую голевую на Брайана Риаскоса ты отдал правой ногой. Признайся: для тебя самого это не стало неожиданностью?
— Конечно, очень неожиданно! Правая нога считается у меня не рабочей, но я отдавал в зону, и потому так получилось.
— Как думаешь, как скоро ты сможешь дебютировать за "Металлист" в официальных матчах? С такими-то темпами и успехами!
— Как минимум, надо ждать 16 лет — до этого момента невозможно подписание профессионального контракта. Но надеюсь, это случится очень скоро, - сказал Дегтярь.
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