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Бабич после поражения от Ингульца: Нам есть над чем работать
"Кривбасс" минимально проиграл в спарринге клубу УПЛ
Фото: ФК Кривбасс
Главный тренер "Кривбасса" Александр Бабич поделился своими эмоциями после товарищеского матча против "Ингульца" (0:1) на учебно-тренировочном сборе.
- Мы остались недовольны работой игроков с мячом. У нас еще есть время разобраться с этим. Мы играли после больших тренировочных нагрузок поэтому сразу можно увидеть уровень футболистов их ошибки. Есть над чем работать.
- На матче были болельщики. Атмосфера как на матчах чемпионата Украины.
- Да. Для нас это как праздник. Здорово, что они с нами. Они будут ходить и на наши следующие две игры. Футболисты действительно ощущают поддержку как в официальных играх, — сказал Бабич.
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