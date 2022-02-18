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Бабич после поражения от Ингульца: Нам есть над чем работать

Первая лига
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"Кривбасс" минимально проиграл в спарринге клубу УПЛ

Бабич после поражения от Ингульца: Нам есть над чем работать

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Александр Бабич поделился своими эмоциями после товарищеского матча против "Ингульца" (0:1) на учебно-тренировочном сборе.

- Мы остались недовольны работой игроков с мячом. У нас еще есть время разобраться с этим. Мы играли после больших тренировочных нагрузок поэтому сразу можно увидеть уровень футболистов их ошибки. Есть над чем работать.

- На матче были болельщики. Атмосфера как на матчах чемпионата Украины.

- Да. Для нас это как праздник. Здорово, что они с нами. Они будут ходить и на наши следующие две игры. Футболисты действительно ощущают поддержку как в официальных играх, — сказал Бабич.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Александр Бабич Ингулец (Петрово)
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Источник:
Футбол NEWS

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