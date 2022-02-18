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"Фигуранты дела пытались уничтожить информацию" - эксперты нацполиции осмотрели авто из кортежа Ярославского

Первая лига
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Некоторые части автомобилей были замыты

"Фигуранты дела пытались уничтожить информацию" - эксперты нацполиции осмотрели авто из кортежа Ярославского

facebook.com/UA.National.Police

Новина українською

Нацполиция Украины провела осмотр двух автомобилей из кортежа президента "Металлиста" Александра Ярославского, причастных к смертельному ДТП в Харьковской области.

"Во время следственных действий изъяты все объекты следственной информации, имеющие значение для установления истины ДТП.

Также эксперты выяснили, что к моменту изъятия указанных автомобилей отдельные их элементы, а именно передняя часть, колеса и днище, были замыты. Это свидетельствует о попытке фигурантами уголовного производства уничтожить следственную информацию, которая может указывать на причастность автомобилей к ДТП, а значит избежать ответственности за совершение смертельного происшествия", – сообщают в полиции.

Напомним, что ранее было открыто уголовное производство по факту исчезновения из Чугуевского морга одежды погибшего мужчины, однако позже вещдоки нашлись в служебном помещении этого же учреждения.

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков)
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