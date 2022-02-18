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Кривбасс прекратил сотрудничество с боснийским хавбеком
Милян Говедарица покинул команду
fckryvbas.com
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Контракт разорван по обоюдному согласию сторон.
Милян стал игроком "Кривбасса" в июне 2021 года. За первую половину сезона сыграл 11 матчей, забил 2 гола.
Напомним, что ранее в зимнее межсезонье криворожский клуб подписал защитников Глеба Бухала и Евгения Павлюка, а также отпустил защитников Дмитрия Фатеева, Игоря Коцюмака, Зураба Гигашвили и Максима Пирогова.
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