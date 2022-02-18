  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Кривбасс прекратил сотрудничество с боснийским хавбеком
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривбасс прекратил сотрудничество с боснийским хавбеком

Первая лига
(1 голосов)

Милян Говедарица покинул команду

Кривбасс прекратил сотрудничество с боснийским хавбеком

fckryvbas.com

Новина українською

"Кривбасс" объявил о прекращении сотрудничества с 27-летним боснийским полузащитником Миляном Говедарицей.

Контракт разорван по обоюдному согласию сторон.

Милян стал игроком "Кривбасса" в июне 2021 года. За первую половину сезона сыграл 11 матчей, забил 2 гола.

Напомним, что ранее в зимнее межсезонье криворожский клуб подписал защитников Глеба Бухала и Евгения Павлюка, а также отпустил защитников Дмитрия Фатеева, Игоря Коцюмака, Зураба Гигашвили и Максима Пирогова.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Милян Говедарица
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Кривбасс

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Весела Дача (Кривий Ріг)
18.02.2022 в 23:29
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...