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Черноморец объявил о подписании защитника сборной Канады
Одесситы продолжают усиливаться
Инстаграм Черноморца
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Условия и сроки контракта клуб не афиширует.
Ранее Джеймс выступал в Венгрии ("Печ", "Дьошдьор", "Вашаш"), Дании ("Мидтьюлланд") и Греции ("Ламия"). Текущий сезон 28-летний игрок начал в датском "Вайле", за который провел 13 игр в чемпионате.
По информации Transfermarkt, его оценочная стоимость – 400 тысяч евро.
Также на счету Джеймса 17 игр за сборную Канады и 2 гола.
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