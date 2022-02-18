Черноморец объявил о подписании защитника сборной Канады

" Черноморец " объявил о подписании 28-летнего канадского защитника Манджрекара Джеймса.

Условия и сроки контракта клуб не афиширует.

Ранее Джеймс выступал в Венгрии ("Печ", "Дьошдьор", "Вашаш"), Дании ("Мидтьюлланд") и Греции ("Ламия"). Текущий сезон 28-летний игрок начал в датском "Вайле", за который провел 13 игр в чемпионате.

По информации Transfermarkt, его оценочная стоимость – 400 тысяч евро.

Также на счету Джеймса 17 игр за сборную Канады и 2 гола.