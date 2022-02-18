  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Черноморец объявил о подписании защитника сборной Канады
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черноморец объявил о подписании защитника сборной Канады

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Одесситы продолжают усиливаться

Черноморец объявил о подписании защитника сборной Канады

Инстаграм Черноморца

Новина українською

"Черноморец" объявил о подписании 28-летнего канадского защитника Манджрекара Джеймса.

Условия и сроки контракта клуб не афиширует.

Ранее Джеймс выступал в Венгрии ("Печ", "Дьошдьор", "Вашаш"), Дании ("Мидтьюлланд") и Греции ("Ламия"). Текущий сезон 28-летний игрок начал в датском "Вайле", за который провел 13 игр в чемпионате.

По информации Transfermarkt, его оценочная стоимость – 400 тысяч евро.

Также на счету Джеймса 17 игр за сборную Канады и 2 гола.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Черноморец (Одесса) Манджрекар Джеймс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...