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Картушов - о переходе в Металлист: Не было никаких недопониманий, спокойно договорились
Договорились полюбовно
metalist.ua
"Безумно рад, что присоединился к такой команде, как "Металлист". Меня переполняют эмоции! Все решилось буквально сегодня и прошло довольно быстро. Не было никаких недопониманий, спокойно договорились, и я переехал из одной гостиницы в другую.
Надеюсь уже в скором времени порадовать харьковских болельщиков своей игрой", —сказал Картушов.
Напомним, что контракт игрока с "Металлистом" рассчитан на 2,5 года.
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