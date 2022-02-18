Картушов - о переходе в Металлист: Не было никаких недопониманий, спокойно договорились

Новичок "Металлиста" Егор Картушов прокомментировал подписание контракта с харьковским клубом

"Безумно рад, что присоединился к такой команде, как "Металлист". Меня переполняют эмоции! Все решилось буквально сегодня и прошло довольно быстро. Не было никаких недопониманий, спокойно договорились, и я переехал из одной гостиницы в другую.

Надеюсь уже в скором времени порадовать харьковских болельщиков своей игрой", —сказал Картушов.