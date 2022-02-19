Металлист в присутствии Петракова разгромил Нефтчи

Лидер Первой лиги открыл программу субботних спаррингов матчем с "Нефтчи" из города Кочкор-Ата. Это шестая команда чемпионата Кыргызстана по итогам сезона 2021.

С первых минут на поле появился 29-летний хавбек Евгений Банада. Для Евгения это был дебютный матч в 2022 году. Отметим, что на игре присутствовал главный тренер сборной Украины Александр Петраков.

Игроки "Металлиста" активно начали игру и уже на второй минуте могли забивать. Удар Рохаса парировал голкипер, а у Мурзы, добившего мяч в ворота, зафиксировали положение вне игры.

Ближе к средине тайма киргизы выровняли игру, начали больше контролировать мяч. Тем не менее, вся основная борьба проходила в центре поля. С продвижением мяча вперед у соперников были ощутимые проблемы. Было очень много нарушений правил, которые сбивали темп матча.

Все шло к нулевой ничьей в первом тайме, но все изменил курьезный гол. Мурза решил попрессинговать вратаря в чужой штрафной, тот запаниковал и выбил мяч прямо в украинца, от которого мяч и залетел в ворота – 1:0. Следует отдать должное молодому нападающему харьковской команды, который доиграл эпизод до конца.

Уже на первой минуте второго тайма киргизы могли сравнять счет, но удар игрока "Нефтчи" в прыжке парировал Александр Рыбка. Харьковчане ответили своим моментов, который привел к пенальти. Защитник "Нефтчи" сбил Подлепенца и арбитр назначил одиннадцатиметровый. Банада мощным ударом переиграл голкипера – 2:0.

Во второй половине встречи харьковчане играли активнее впереди, защита "Нефтчи" не справлялась с атаками украинцев. На 68-й минуте счет стал разгромным. Геннадий Синчук отважился на удар из-за пределов штрафной и фортуна улыбнулась 15-летнему украинцу – 3:0. Очень красивый забитый мяч воспитанника Академии харьковского клуба.

В итоге, матч завершился разгромной победой "Металлиста" - 3:0.

"Металлист" (Украина) - "Нефтчи" (Кыргызстан) 3:0

Голы: Мурза (33), Банада (56, пен), Синчук (68)

"Металлист": Рыбка, Романюк, Ралюченко, Федорив (к), Дигтярь (Шамич, 72), Чидомере (Цвиренко, 46), Подлепенец, Банада (Синчук, 62), Давид (Фомин, 46), Рохас (Рязанцев, 62), Мурза (Красников, 72)