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Герой футбольного дня. Егор Картушов

Первая лига
Обновлено
(2 голосов)

Пророчество Максимова в действии

Герой футбольного дня. Егор Картушов

Фото: ФК Десна

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Такие трансферные движения в начале текущего сезона лаконично, но очень емко охарактеризовал тренер "Ворсклы" Юрий Максимов: "Хотим пригласить в "Ворсклу", но футболист идет в "Металлист" или "Кривбасс", потому что там больше дают. Так и говорят: "пойдем на класс ниже, потому что там больше дают". Тем более, когда речь идет о проблемной с точки зрения организации и финансовой составляющей "Десны". У "Металлиста" же, напротив, деньги на счетах есть. Есть и проблемы с законом у президента Ярославского, но текущая ситуация еще позволяет делать "хорошую мину при плохой игре". Уже после печально известного ДТП пригласили парагвайца, теперь вот – капитана черниговской "Десны". Если проблемы и догонят "Металлист", то будут проявляться они позже – если/когда вся эта братия будет разбегаться по разным сторонам.

А пока что можно оценивать чисто спортивную составляющую этого перехода. Егор Картушов – один из лучших игроков текущей УПЛ по показателю точных навесов (в среднем – по 1,67 за матч). В среднем он наносит по 0,56 удара за матч, делает по 47 пасов с точностью 81 процент, выполняет в среднем по одной ключевой передаче за игру. В этом сезоне у него лучший за последние три года личный показатель единоборств – в среднем по одиннадцати за матч. Также Картушова можно похвалить за работу без мяча. Он старается постоянно предлагать себя партнерам, что увеличивает уровень общекомандной динамики.

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Основные статистические и позиционные показатели Егора Картушова / скриншот - InStat

Позиция? Здесь очень сложно дать однозначный ответ. 51 процент матчей этого сезона он провел как левый полузащитник, 37 процентов – как левый защитник и двенадцать – как правый полузащитник. Аналитики компании InStat так его и характеризуют: "Эффективный при смене позиций, мобильный. Хорошо контролирует мяч в движении, часто провоцирует соперников на фол. Упорный как защитник, хотя не всегда успевает вернуться на свою позицию после подключения к атакам".

Возможно, "Металлист" как раз и клюнул на универсализм Картушова? Хотя здесь трудно выделять какую-нибудь одну составляющую. У харьковчан, кроме географического принципа, каких-либо конкретных векторов трансферной политики не наблюдается. Напротив, есть перебор игроков созидания и креатива и недобор – игроков защиты и разрушения. Картушов может выполнять разрушительные функции, хотя максимально полезен он именно при созидании.

Для "Металлиста" актуальной проблемой является лимит на легионеров. В Первой лиге он даже жестче, чем в УПЛ, так что универсальный опытный украинец команде, которая планирует гармонично развиваться, точно не помешает. А "Десна"? Потеря капитана – плохой знак. К тому же потеря такая безапелляционная. Как сказал сам Картушов, с "Металлистом" он договорился за один день. Утром начались контакты и разговоры, под вечер уже урегулировали все нюансы и заключили контракт. Если верить сайту Transfermarkt, то Картушов был одним из самых дорогих игроков "Десны" этого созыва (после Домбровского, Завийского и Безбородько). Но черниговцы теперь не могут позволить себе роскошь. Поэтому все закономерно.

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Фото - ФК "Десна"

Картушов заключил контракт с "Металлистом" на два с половиной года. Трудно сейчас предположить, каким окажется этот период. И вообще доработает ли Егор свое соглашение до конца. Поэтому можно констатировать факт, но не стоит забегать вперед с прогнозами.

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Комментарии (4)
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Hanter44 (Baburka)
19.02.2022 в 14:07
Ну никак не дождутся законных решений следственных органов.Металлист костью в горле стоит вот и стремятся услужить
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metall5291 (Kharkiv)
19.02.2022 в 14:12
Именно на этом сайте с самого начала идет грубая и ничем не прикрытая заказуха против Металлиста.
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+2
-3
avatar
Bush_Dima (Чернігів)
19.02.2022 в 13:58
Дякуємо Єгор! Ти справжній боєць! Удачі!
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+2
-1
metall5291 (Kharkiv)
19.02.2022 в 13:45
Это не у Ярославского проблема с законом, а у закона проблема с Ярославским (). Это шутка (для тех у кого чувство юмора отсутствует на генетическом уровне). А вот автор, тоже на генетическом уровне, не любит Металлист. Не Ярославского не любит, а именно Металлист, и хочет, чтобы клуб разбежался. Вот такие у нас спортивные журналисты.
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