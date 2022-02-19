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Металлист - Оболонь: смотреть онлайн, видеотрансляция
Второй спарринг команды Кучера
Фото: ФК Металлист
Контрольный матч, 19.02.2022
"Металлист" 16:30 "Оболонь"
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