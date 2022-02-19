Металлист в меньшинстве обыграл Оболонь

Украшением субботы стала встреча двух представителей Первой лиги Украины на сборе в Турции. Для "Металлиста" это был второй спарринг за день. Утром подопечные Кучера разгромили "Нефтчи" (Кочкор-Ата) - 3:0. "Оболонь" также подходила к матчу в хорошем настроении. Киевляни вчера минимально обыграли "Металлист 1925" - 1:0.

Александр Кучер полностью изменил состав на вторую игру. Шанс проявить себя получил Егор Картушов, который только вчера подписал контракт с харьковским клубом.

Уже на шестой минуте за нарушение в центре поля и споры с арбитром красную карточку получил Вячеслав Танковский. Тренерский штаб харьковчан не стал проводить замену. В опорную зону опустился Егор Демченко.

Игра у большинстве не принесла пользы "пивоварам" в первой половине встречи. Команды поочередно владели мячом, но без обострения впереди. В заключительной трети поля футболисты не могли отдать две-три точные передачи.

В первом тайме было много нарушений правил, и это сбивало темп матча. Казалось, что команды пойдут на перерыв без забитых мячей, но все изменил стандарт в компенсированное время. Танчик навесил со штрафного, а Сарапий ударом головой отправил мяч в сетку – 1:0.

Сразу после перерыва мог забивать Риаскос, но игрок "Металлиста" не смог переиграть голкипера. Через несколько минут после удара Олейника пришлось вступать в игру Рыбаку. Команды за пять минут второго тайма создали больше моментов, чем за весь первый тайм.

Киевляне во втором тайме стали пользоваться своим численным преимуществом. Опасно из-за пределов штрафной пробивал Мединский, но его удар парировал Рыбак. После розыгрыша углового должен был забивать Матяж, однако Иван с выгодной позиции пробил мимо ворот.

После середины тайма харьковчане отодвинули игру от своих ворот. Подопечные Кучера грамотно сбивали темп матча.

Сравнять счет игроки "Оболони" так и не смогли. Матч завершился минимальной победой "Металлиста" - 1:0.

"Металлист" (Харьков) - "Оболонь" (Киев) 1:0

Голы: Сарапий (45+1)

Удаление: Танковский (6)

"Металлист": Рыбак, Танчик, Мизюк, Порох, Горбунов, Сарапий, Танковский, Демченко (Банада, 74), Харрис (Рохас, 82), Картушов (Балули, 46), Риаскос (Давид ,53).

"Оболонь" (стартовый состав): Литвиненко, Дмитренко, Бородай, Мате, Суханов (Олейник ,29), Осман, Матяж, Покотилюк, Слободян, Мединский, Щебетун.