Худжамов будет тренировать голкиперов Полесья

"Полесье" в официальных медиа объявило о пополнении в тренерском штабе: Рустам Худжамов – новый тренер вратарей в клубе.

Ранее Рустам выступал за такие клубы, как “Динамо”, “Шахтер”, донецкий “Металлург”, луганская “Заря” и “Мариуполь”.

"Полесье" станет первой командой в тренерской карьере бывшего голкипера.

Последней командой Рустама был "Мариуполь", где в апреле 2020 он завершил карьеру.