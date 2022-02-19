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Худжамов будет тренировать голкиперов Полесья
Рустам Худжамов новый тренер вратарей "волков"
Фото: polissyafc.com
"Полесье" в официальных медиа объявило о пополнении в тренерском штабе: Рустам Худжамов – новый тренер вратарей в клубе.
Ранее Рустам выступал за такие клубы, как “Динамо”, “Шахтер”, донецкий “Металлург”, луганская “Заря” и “Мариуполь”.
"Полесье" станет первой командой в тренерской карьере бывшего голкипера.
Последней командой Рустама был "Мариуполь", где в апреле 2020 он завершил карьеру.
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Источник:polissyafc.com
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