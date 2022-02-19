  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Худжамов будет тренировать голкиперов Полесья
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Худжамов будет тренировать голкиперов Полесья

Первая лига
(1 голосов)

Рустам Худжамов новый тренер вратарей "волков"

Худжамов будет тренировать голкиперов Полесья

Фото: polissyafc.com

Новина українською

"Полесье" в официальных медиа объявило о пополнении в тренерском штабе: Рустам Худжамов – новый тренер вратарей в клубе.

Ранее Рустам выступал за такие клубы, как “Динамо”, “Шахтер”, донецкий “Металлург”, луганская “Заря” и “Мариуполь”.

"Полесье" станет первой командой в тренерской карьере бывшего голкипера.

Последней командой Рустама был "Мариуполь", где в апреле 2020 он завершил карьеру.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рустам Худжамов Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
polissyafc.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...