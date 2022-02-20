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СМИ: Металлист ведет переговоры о трансфере экс-игрока сборной Аргентины

Первая лига
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Совсем недавно он играл рядом с Месси

СМИ: Металлист ведет переговоры о трансфере экс-игрока сборной Аргентины

Домінго Бланко в чероній футболці по цетнру. Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Харьковский "Металлист" продолжает искать усиление на латиноамериканском рынке. В этот раз клуб вышел на бывшего полузащитника сборной Аргентины Доминго Бланко. Об этом сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдул.

У основного игрока аргентинского "Индепендьенте" летом заканчивается контракт с клубом. По информации источника, почти нет шансов, что стороны продолжат сотрудничество.

Одной из основных причин является то, что Бланко продвинулся вперед в переговорах с харьковским "Металлистом". Кстати, “Индепендьенте” уже в курсе о них.

Отметим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего хавбека в 3 млн евро. Футболист всю свою карьеру играл на Родине, а также в 2019 году дебютировал в составе сборной Аргентины в товарищеском матче против Венесуэлы.

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В статье: Индепендьенте Металлист (Харьков)
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Источник:
gastonedul

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