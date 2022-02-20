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Олимпик заподозрили в договорных матчах, поэтому команду решили распустить – Источник

Первая лига
(1 голосов)

Никогда такого не было, и вот снова

Олимпик заподозрили в договорных матчах, поэтому команду решили распустить – Источник

Фото: ФК Олимпик/Автор неизвестен

Новина українською

Президент "Олимпика" недавно распустил команду из-за подозрения игрокам в участии в договорных матчах. Об этом сообщает журналист "ТаТоТаке" Сергей Болотников.

Отмечается, что глава комитета честной игры и этики Украинской ассоциации футбола Франческо Баранка подозревает игроков дончан в двух-трех странных матчах, которые могли быть договорными. Компетентные органы уже начали расследование в отношении некоторых исполнителей.

Поэтому президент команды решил распустить предыдущую команду, чтобы набрать новых игроков. Пока решается, как именно будет перезапущен “Олимпик”.

Отметим, что "Олимпик" после первой части сезона расположился на 11 месте в Первой лиге с 23 очками за 19 матчей.

Напомним, что главный тренер команды Сергей Литовченко самостоятельно подал в отставку с поста главного наставника. Вместе с ним состав дончан покинула еще группа футболистов. Добавим, что Литовченко за период своих выступлений в армянском чемпионате получил тамошнюю пожизненную дисквалификации, но затем был оправдан CAS.

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В статье: Олимпик (Донецк) Франческо Баранка УАФ
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (2)
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fato44
20.02.2022 в 15:39
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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prockop4uck (Киев)
20.02.2022 в 15:18
Почему-то по одному лишь заголовку стало понятно кто источник
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