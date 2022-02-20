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Олимпик заподозрили в договорных матчах, поэтому команду решили распустить – Источник
Никогда такого не было, и вот снова
Фото: ФК Олимпик/Автор неизвестен
Президент "Олимпика" недавно распустил команду из-за подозрения игрокам в участии в договорных матчах. Об этом сообщает журналист "ТаТоТаке" Сергей Болотников.
Отмечается, что глава комитета честной игры и этики Украинской ассоциации футбола Франческо Баранка подозревает игроков дончан в двух-трех странных матчах, которые могли быть договорными. Компетентные органы уже начали расследование в отношении некоторых исполнителей.
Поэтому президент команды решил распустить предыдущую команду, чтобы набрать новых игроков. Пока решается, как именно будет перезапущен “Олимпик”.
Отметим, что "Олимпик" после первой части сезона расположился на 11 месте в Первой лиге с 23 очками за 19 матчей.
Напомним, что главный тренер команды Сергей Литовченко самостоятельно подал в отставку с поста главного наставника. Вместе с ним состав дончан покинула еще группа футболистов. Добавим, что Литовченко за период своих выступлений в армянском чемпионате получил тамошнюю пожизненную дисквалификации, но затем был оправдан CAS.
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