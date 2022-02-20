Кривбасс в спарринге уступил Десне

Криворожский "Кривбасс" продолжает свою подготовку к возобновлению Первой лиги. Подопечные Бабича сыграли свой третий спарринг на турецком сборе. Соперником второй команды Первой лиги стала черниговская "Десна", которая уже через неделю встретится с "Днепром-1" в УПЛ.

В начале встречи футболисты "Кривбасса" больше владели мячом, но до голевых моментов дело не доходило. Представители УПЛ играли более эффективно в атаке. На 22-й минуте подопечные Рябоконя вышли вперед. После навеса с углового Евгений Селин ударом головой открыл счет – 0:1. Через несколько минут снова опасно после стандарта было у ворот "Кривбасса", но на этот раз блестяще сыграл Сарнавский.

Однако, "северяне" не сбавляли обороты и удача им улыбнулась. Безбородько оторвался от защитника "Кривбасса" и мощным ударом отправил мяч под перекладину – 0:2. Защита криворожского клуба снова провалилась. В концовке тайма представитель первой лиги создал нестолько полумоментов, но без ударов в створ ворот.

На 44-й минуте Семёнов сыграл рукой и арбитр назначил пенальти в ворота "Кривбасса". Однако, Сарнавский парировал удар Викентия Волошина.

Первый тайм завершился при комфортном преимуществе "Десны". У подопечных Бабича уже второй матч подряд проявляются существенные проблемы с конструктивом в атаке.

После перерыва никаких положительных изменений в игре "Кривбасса" не произошло. Подопечные Бабича в заключительной трети поля не могли отдать две-три точные передачи подряд. На 60-й минуте Александр Бабич сменил всех полевых игроков.

Что касается "Десны", то представитель УПЛ грамотно сбивал темп матча, не давая сопернику свободных зон для быстрых атак. На 84-й минуте мог забивать Белич, но мяч после его удара попал в штангу.

В итоге матч завершился победой "Десны" - 2:0. "Кривбасс" пока не может составить конкуренцию командам УПЛ.

"Кривбасс" (Кривой Рог) - "Десна" (Чернигов) 0:2

Голы: Селин (22), Безбородько (30)

Нереализованный пенальти: Волошин (45)

"Кривбасс": Сарнавский, Татарков, Семёнов, Бухал, Мостовой, Яровой, Приходько, Кораблин, Хобленко, Щедрый, Дебелко

"Кривбасс" (с 60-й минуты): Сарнавский, Заименко, Семенихин, Балан, Рябов, Горват, Николашин, Малиновский, Пятов, Полонский, Илич,

"Десна": Литовка (Мысак ,46), Жук, Цымбалюк, Селин, Масалов, Домбровский, Арвеладзе, Демяненко, Волошин (Шейко, 83), Шевцов (Пусь, 83), Безбородько (Белич, 60).