Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рустам Худжамов о Полесье: Создать почти с нуля команду и вывести её на какой-то уровень – это классно
"Полесье" впечатлило бывшего вратаря как проект
Фото: polissyafc.com
Новоиспеченный тренер вратарей "Полесья" рассказал о своем отношении к клубу Футбол NEWS. "Это амбициозный, классный проект, который ставит целью популяризацию футбола в Житомире", – сказал он.
"Я общаюсь хорошо со всеми вратарями, которые есть в команде. Слышал много хорошего о клубе. Что это амбициозный, классный проект, который ставит целью популяризацию футбола в Житомире. Классный в том, что взять команду, создать ее с нуля почти, вывести ее на какой-то уровень – это классно, как мне кажется. Мне было любопытно.
Главное, чтобы ребята чувствовали себя уверенно на воротах, демонстрировали уверенную игру. Моя задача – помогать им в этом. Я был по другую сторону мяча, сейчас я уже здесь. Любопытно. Задача, чтобы вратари могли сюда приходить, чувствовать себя уверенно и с командой подниматься на более высокий уровень. Или если захотят купить в "Барселону", то будет классно", – сказав Худжамов.
Напомним, что о вхождении Рустама Худжамова в тренерский штаб "Полесья" стало известно вчера, 19 февраля.
Популярное сейчас
- Серия А. Фиорентина - Аталанта 1:0. Гол Малиновского отменили, его команда в глубоком кризисе
- Олимпик заподозрили в договорных матчах, поэтому команду решили распустить – Источник
- Китай таки обогнал США, Норвегия - невероятная. Итоговый медальный зачет Олимпиады 2022
- За Металлист сыграл 14-летний парень. Он забил гол и дважды ассистировал партнерам - ВИДЕО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка одной из звезд Реала. ФОТО
- "Такой Седан и с прицепом можно взять". Жена Зинченко пришла на популярное YouTube-шоу Подкаты