Рустам Худжамов о Полесье: Создать почти с нуля команду и вывести её на какой-то уровень – это классно

Новоиспеченный тренер вратарей "Полесья" рассказал о своем отношении к клубу Футбол NEWS. "Это амбициозный, классный проект, который ставит целью популяризацию футбола в Житомире", – сказал он.

"Я общаюсь хорошо со всеми вратарями, которые есть в команде. Слышал много хорошего о клубе. Что это амбициозный, классный проект, который ставит целью популяризацию футбола в Житомире. Классный в том, что взять команду, создать ее с нуля почти, вывести ее на какой-то уровень – это классно, как мне кажется. Мне было любопытно.

Главное, чтобы ребята чувствовали себя уверенно на воротах, демонстрировали уверенную игру. Моя задача – помогать им в этом. Я был по другую сторону мяча, сейчас я уже здесь. Любопытно. Задача, чтобы вратари могли сюда приходить, чувствовать себя уверенно и с командой подниматься на более высокий уровень. Или если захотят купить в "Барселону", то будет классно", – сказав Худжамов.

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Напомним, что о вхождении Рустама Худжамова в тренерский штаб "Полесья" стало известно вчера, 19 февраля.