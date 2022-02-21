Нива Тернополь просматривает четырех потенциальных новичков

Тернопольская "Нива" имеет несколько вариантов по усилению состава, сообщает Meta-ratings.com.ua.

В тренировочном лагере "Нивы" Т находятся четыре потенциальных новичка: Валерий Самар – из "Александрии", Роман Слива, ранее выступавший за "ВПК-Агро", Андрей Глоба ("Сумы") и Даниил Сухоручко, защищавший цвета "Черноморца", но принадлежащий киевскому "Динамо".

Отмечается, что на одной из тренировок был травмирован защитник Владислав Дворовенко, надолго выбывший из строя.

Напомним, что следующий контрольный матч подопечные Андрея Купцова проведут 23 февраля - с "Волынью".