Тренер Кривбасса: Необходимо максимально быстро усилить состав

Главный тренер "Кривбасса" Александр Бабич подвел итоги контрольного матча на турецком сборе против черниговской "Десны" (0:2).

– Увидели свои недостатки. Чтобы становиться сильнее, нужно играть против сильных соперников. Мы понимаем разницу между клубами Первой лиги и УПЛ, разницу в классе футболистов лиг. Увидели, что у нас серьезные проблемы, над которыми будем работать. Информацию получили, будем разбираться - положительная она или отрицательная. Благодаря таким матчам мы можем увидеть свой уровень.

Можно сказать так: мы догадывались о некоторых недостатках, и мы их увидели. Пока мы еще в Первой лиге. Понимаю, что нам нужно усиление. Максимально быстрое усиление для того, чтобы мы постепенно становились конкурентоспособной командой УПЛ. Расстраиваться нам некогда, ведь завтра следующий контрольный матч. Поэтому эти два дня команда должна поработать с максимальной нагрузкой. Самое главное, что заканчиваем сбор без серьезных травм.

– Что именно не удалось "Кривбассу"?

– Не получилось взломать качественную грамотную оборону соперника. Если не ошибаюсь, в первом тайме мы создали три хороших момента, а вот во втором полтора. Допускаем в защите ошибки, которые несвойственны даже игрокам Первой лиги. Есть над чем работать. Повторюсь, необходимо максимально быстро усилить состав.

– Насколько пропущенные голы уже в первом тайме повлияли на результат?

– До первого гола была другая игра. Пропустили после тактической ошибки: рассеянность после стандарта. Ребята не выполнили установку на игру при стандартах. Возможно это последствия нагрузок. Есть время все исправить. Мы еще не успели на сборах качественно поработать над стандартами. Больше времени уделим этому на последнем сборе. Где-то сегодня все справедливо: по игре, по результату.

– Номинальный полузащитник Полонский играл на острие. Как это объясните?

– Ну в принципе он уже играл на этой позиции. В первом тайме уже сыграли Хобленко и Дебелко, потому Полонскому пришлось закрыть позицию. Хотя объем своей работы он выполнил и два опасных момента создал. В целом, я остался недоволен атакующими действиями команды как в принципе и игрой в защите, - сказал Бабич.