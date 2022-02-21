Кривбасс сыграл вничью с Акжайыком

"Кривбасс" контрольным матчем с "Акжайыком" завершил второй этап подготовки к весенней части сезона.

Начало встречи для украинцев было очень удачным. Уже на 44-й секунде после подачи Пятова со штрафного Семенихин ударом головой отправил мяч в сетку – 1:0. Украинский вратарь "Акжайыка" Константин Махновский парировать прицельный удар Ивана не смог.

Быстрый забитый мяч должен добавить представителям Первой лиги уверенности в собственных силах. Тем не менее, у криворожцев и в этой игре были проблемы с выходом из защиты в атаку. Высокий прессинг игроков "Акжайыка" неплохо работал.

На 20-й минуте после навеса с фланга игрок "Акжайыка" ударом головой в противоход Лёпке сравнял счет - 1:1 Защита украинской команды в этом эпизоде ​​провалилась... Через несколько минут казахи могли выходить вперед, но игрок "Акжайыка" с нескольких метров не попал в пустые ворота.

У подопечных Бабича уже третий матч подряд были проблемы с преодолением организованной защиты соперника. Игрокам "Кривбасса" не хватало скорости впереди.

Первый тайм завершился вничью, но казахи выглядели гораздо интереснее в атаке. Кроме забитого мяча подопечные Мазяра создали еще два-три момента.

Сразу после перерыва мог забивать Полонский, но Даниил пробил мимо ворот. После активного старта украинцы снова отдали инициативу сопернику. На 58-й минуте после удара со штрафного пришлось вступать в игру Лёпке. После середины тайма игра выровнялась, голкиперы оставались без работы.

В итоге, матч завершился вничью – 1:1. "Кривбасс" так и не смог победить на этом сборе в Турции.

"Кривбасс" (Украина) - "Акжайык" (Казахстан) 1:1

Голы: Семенихин (1) - (20)

"Кривбасс" (стартовый состав): Лёпка, Балан, Заименко (к), Семенихин (Виливальд, 42), Горват, Николашин, Рябов, Полонский, Пятов, Малиновский, Дебелко.

"Кривбасс" (второй тайм): Лёпка, Заименко (Мостовой, 62), Виливальд (Бухал, 62), Горват (Яровой, 62), Рябов (Приходько, 62), Балан (Татарков, 62), Малиновский (Щедрый, 62), Полонский (Кораблин, 62), Панов (Семёнов, 62), Илич, Мусолитин (Хобленко, 62).