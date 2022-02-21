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Мизюк: Металлист подходит к нужным кондициям перед кубковым матчем с Зарей

Первая лига
(1 голосов)

Харьковчане продолжают целенаправленно готовиться к матчу с Зарей

Мизюк: Металлист подходит к нужным кондициям перед кубковым матчем с Зарей

metalist.ua

Новина українською

Защитник "Металлиста" Александр Мизюк рассказал о том, как проходят турецкие сборы команды.

— Александр, утром у команды была очень интересная тренировка. Команда разбилась на три группы и играла в футбол. Ты в числе победивших, проигравших или же где-то посередине?

— Я в числе победивших! Мы старались, работали, заняли первое место. Вся команда — молодцы!

— Сильно мотивировало, что проигравшим потом нужно нести ворота?

— Да, конечно. К тому же, там было и еще одно наказание. Поэтому такие мини-турнирчики всегда мотивируют и заряжают на положительный результат.

— Но ты, несмотря на победу, еще дополнительно отрабатывал!

— Конечно, мы же одна команда! Мы — общее целое, семья. Как может быть иначе?

— Команда сейчас проживает в пятизвездочном отеле Kaya Belek 5*. Как тебе условия?

— Все в порядке, условия супер! Меня все устраивает.

— Нынешний сбор длится уже неделю. Усталость от ежедневных матчей и тренировок чувствуется?

— Да, конечно, это сборы, так и должно быть. Усталость здесь в порядке вещей. Но потихонечку мы подходим к нужным кондициям перед кубковым матчем с "Зарей".

— Кстати о "Заре". Ты готов снова стать героем харьковских болельщиков в игре Кубка? "Десна", "Колос", теперь вот "Заря"...

— Конечно, хотелось бы забить, но самое главное для нас — выиграть. Побеждает команда, мы все вместе. И с "Десной", и с "Колосом" все старались, все молодцы. Так же хочется и 1 марта.

— Домой в Харьков уже хочется?

— Конечно, хочется. Соскучился по семье, хотя здесь тоже хорошо!

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В статье: Металлист (Харьков)
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Источник:
Металлист

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Комментарии (1)
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ascent (Луксор)
21.02.2022 в 19:44
Судей уже зарядили, или еще не известно кого поставят?
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