Бабич: Не гонимся за результатом на сборах - он нам нужен в чемпионате

Главный тренер "Кривбасса" Александр Бабич прокомментировал спарринг в Турции против казахского "Акжайыка" (1:1), а также подвел итоги второго зимнего учебно-тренировочного сбора.

– Завершили сбор ничьей с "Акжайыком", фактурной силовой командой. Моментами игра понравилась: настрой ребят, организация игры. Объем работы, который мы запланировали, команда выполнила. Посмотрели футболистов под нагрузками, на разных позициях. После второго сбора дадим футболистам три выходных, на третьем сборе они будут играть матчи по 90 минут, снизим уровень нагрузок. Ожидаем более зрелищного футбола от "Кривбасса". Самое главное, сбор прошел без травм.

Пока мы не гонимся за результатом, результат нам нужен в чемпионате. На данный момент нет побед на сборах. Мы играли матчи против хороших соперников, представителей высших лиг. Поэтому результат пока не главный. Отдельные компоненты нашей игры мне понравились: например, переход от атаки к обороне мне понравился. Команда возвращалась правильно. 1:1 считаю закономерным результатом игры.

– Почему вы в контрольных матчах во время игры находитесь не на тренерской скамейке, а на противоположной половине поля?

– Чтобы меня видели болельщики (улыбается). Если серьезно, я могу двигаться по всей бровке как боковой арбитр и подсказывать команде. Это сборы, я могу там находиться, – резюмировал Бабич.