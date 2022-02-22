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Худжамов: По составу и потенциалу Полесье уже команда Премьер-лиги

Первая лига
(2 голосов)

Новый тренер вратарей высказался о потенциале команды

Худжамов: По составу и потенциалу Полесье уже команда Премьер-лиги

Фото: ФК Полесье

Новина українською

Новый тренер вратарей "Полесья" Рустам Худжамов оценил шансы житомирской команды подняться в Премьер-лигу уже по итогам нынешнего сезона.

"У коллектива высокий потенциал. Думаю, по своему составу и потенциалу это уже команда Премьер-лиги. В "Полесье" хороший сплав опыта и молодости. Но впереди еще много работы и борьбы, чтобы воплотить эту задачу в реальность.

Надо идти шаг за шагом, от игры к игре и уважать всех соперников. Уверен, расслабленности и шапкозакидательских настроений не будет, потому что у "Полесья" опытные тренеры, которые знают, как подготовить и настроить команду на каждую игру", - сказал Худжамов.

Отметим, что первую половину сезона "Полесье" завершило на 9-м месте в Первой лиге, набрав 25 очков в 18 матчах.

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В статье: Рустам Худжамов Полесье (Житомир)
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
22.02.2022 в 14:17
а по игре только в 1 лиге
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ascent (Луксор)
22.02.2022 в 14:13
Это правда, в УПЛ таких команд как грязи, плохо, что нормальных раз и все...
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