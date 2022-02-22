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Худжамов: По составу и потенциалу Полесье уже команда Премьер-лиги
Новый тренер вратарей высказался о потенциале команды
Фото: ФК Полесье
Новый тренер вратарей "Полесья" Рустам Худжамов оценил шансы житомирской команды подняться в Премьер-лигу уже по итогам нынешнего сезона.
"У коллектива высокий потенциал. Думаю, по своему составу и потенциалу это уже команда Премьер-лиги. В "Полесье" хороший сплав опыта и молодости. Но впереди еще много работы и борьбы, чтобы воплотить эту задачу в реальность.
Надо идти шаг за шагом, от игры к игре и уважать всех соперников. Уверен, расслабленности и шапкозакидательских настроений не будет, потому что у "Полесья" опытные тренеры, которые знают, как подготовить и настроить команду на каждую игру", - сказал Худжамов.
Отметим, что первую половину сезона "Полесье" завершило на 9-м месте в Первой лиге, набрав 25 очков в 18 матчах.
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