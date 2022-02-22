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Металлист вырывает победу у чемпиона Таджикистана

Первая лига
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(1 голосов)

Подопечные Кучера сыграли предпоследний спарринг на сборах

Металлист вырывает победу у чемпиона Таджикистана

Фото - metalist.ua

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Предпоследним спарринг-партнером лидера Первой лиги на третьем турецком сборе стал многократный и действующий чемпион Таджикистана — "Истиклол" из Душанбе. Игра проходила в Белеке на одном из футбольных полей гостиницы Kaya Belek 5*.

Первый опасный момент в матче создали футболисты из Душамбе. Игрок "Истиклола" решился на удар метров с 35-ти и мяч попал в перекладину. В первой половине встречи была вязкая игра с большим количеством нарушений правил.

Подопечным Кучера не удавалось навязать свою игру в заключительной трети поля. Харьковчане контролировали мяч, но не хватало завершающей передачи, которая могла бы обострить игру. Следует отметить смелость игроков "Истиклола", которые не боялись брать инициативу на себя.

На 38-й минуте чемпион Таджикистана открыл счет. Боху выбежал на свидание с Бубенцовым и с острого угла пробил мимо украинского голкипера – 0:1. Через несколько минут харьковчане ответили своим моментом, но удар Балули со штрафного парировал вратарь. Команды ушли на перерыв при минимальном преимуществе "Истиклола".

После перерыва существенных изменений в игре "Металлиста" не произошло. Футболисты лидера Первой лиги много ошибались в простых ситуациях, не хватало скорости и креатива.

Помог украинцам защитник "Истиклола", который на 66-й минуте сбил Романюка и арбитр назначил пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Чидомере – 1:1.

На 87-й минуте игрок "Истиклола" получил второе предупреждение и был удален с поля. На последней минуте основного времени украинцы вырвали победу. После подачи Дигтяря с углового забил Евгений Подлепенец – 2:1.

Матч завершился волевой победой "Металлиста" - 2:1.

"Металлист" (Харьков, Украина) - "Истиклол" (Душамбе, Таджикистан) 2:1

Голы: Чидомере (67, пен), Подлепенец (90) - Боху (38)

Удаление: (87, "Истиклол")

"Металлист" (первый тайм): Бубенцов, Танчик, Ралюченко, Порох, Картушов, Танковский, Банада, Балули (к), Рохас, Мурза, Подлепенец.

"Металлист" (второй тайм): Каневцев, Ралюченко, Порох, Танчик (Фомин, 63), Романюк, Дигтярь, Чидомере, Касарес, Танковский, Паулиньо, Подлепенец.

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В статье: Контрольные матчи Металлист (Харьков)
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Комментарии (2)
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KadimXa (Харьков)
22.02.2022 в 17:06
Игры нет.... Нет скорости,креатива,дриблинга,пресинга... Есть только фолы и неадекватная реакция на наказания.
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c99baf (Харьков)
22.02.2022 в 18:10
Через неделю увидим.
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