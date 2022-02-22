Худжамов: С Полесьем все произошло спонтанно и быстро

Экс-вратарь сборной Украины, "Динамо", "Шахтера" и ряда клубов УПЛ Рустам Худжамов рассказал о том, как у него возник вариант с работой тренера голкиперов в житомирском " Полесье " из Первой лиги.

— Рустам, вы приступили к работе тренером вратарей в "Полесье". Сразу согласились на предложение житомирского клуба?

— Да, можно сказать, все произошло спонтанно и быстро. Мне позвонили, сделали предложение и буквально за три-четыре дня все решилось.

— С главным тренером житомирян Юрием Калитвинцевым вы были знакомы раньше?

— Да, давно. Еще в бытность моего выступления он приглашал меня на товарищескую игру сборной, когда возглавлял национальную команду. Тогда о нем сложилось приятное впечатление. Сейчас оно усилилось. Работать с ним очень комфортно. С Геннадием Литовченко, его помощником, мы тоже очень хорошо знакомы, по совместной работе в ФК "Харьков", когда я был молодым вратарем.

— Как оцените вратарский кадровый потенциал в "Полесье"?

— Со всеми тремя голкиперами я знаком, пересекался с ними и по работе. И после карьеры сталкивался, общались. Так что времени на знакомство нам не понадобится. Но теперь надо смотреть на них под другим ракурсом, с точки зрения тренера.

— Требования у вас будут жесткие?

— Конечно, в современном футболе они меняются, адаптируются, но все базовые принципы остаются такими же, как и раньше.

— Тренерская лицензия у вас есть?

— Да, лицензия есть, но сейчас еще нахожусь на стадии получения лицензии по вратарской направленности.

— Как вы чувствуете, есть у вас тяга к тренерству?

— Мне это интересно. За время карьеры у меня была интересная работа с каждым тренером по вратарям, но в "Шахтере" особенно понравилась работа с хорватским специалистом Рогичем. Он помог мне понять многие нюансы, достал из меня весь потенциал. Его работа легла на душу, и где-то в 32-33 года я решил, что когда буду работать тренером вратарей, то буду использовать его методику.