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Новичок Металлиста: В Бразилии больше играют с мячом — не так сильно обороняются
Паулиньо сыграл свой первый матч за харьковчан
metalist.ua
Бразильский полузащитник "Металлиста" Паулиньо прокомментировал свой дебют за харьковскую команду в
— Паулиньо, сегодня ты дебютировал в составе "Металлиста". Опиши свои эмоции от первого матча за нашу команду.
— Очень рад вернуться на футбольное поле! Благодарю весь тренерский штаб — физиотерапевта, тренера по физподготовке и, конечно, главного тренера! Они все сделали для того, чтобы я чувствовал себя комфортно и быстро вернулся на футбольное поле. Благодарю всех, теперь осталось только играть.
— На сколько процентов ты уже готов?
— Сборы — это всегда подготовительный период. Сейчас я чувствую себя комфортно, а игры на сборах должны пойти мне на пользу. Дай бог, чтобы к кубковому матчу против "Зари" я был готов на 100 процентов.
— Сегодня соперники играли против тебя довольно грубо. После чемпионата Бразилии, где в основном техничные футболисты, такое для тебя непривычно?
— Да, чувствуется разница, потому что в Бразилии больше играют с мячом — не так сильно обороняются, как здесь. Но я хорошо готов к этому, хотя, конечно, всегда нужно адаптироваться. Все знают мои сильные качества — например, что я умею обыграть один в один. Но, по большому счету, мне без разницы, готов играть в любой футбол.
— Ты сегодня взаимодействовал на фланге с 14-летним Кириллом Дигтярем. Насколько комфортно чувствовал себя рядом с ним?
— Мы все поддерживаем друг друга. Когда 11 человек выходят на футбольное поле, то без разницы, кому сколько лет. Я знаю, что Кирилл — парень из Академии "Металлиста". И повторюсь, мы всегда все друг друга поддерживаем — неважно, опытный это футболист или совсем юный. Мне удобно играть с Кириллом, у него все впереди.
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