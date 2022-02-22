Новичок Металлиста: В Бразилии больше играют с мячом — не так сильно обороняются

Бразильский полузащитник "Металлиста" Паулиньо прокомментировал свой дебют за харьковскую команду в контрольном матче с "Истиклолом" (2:1) .

— Паулиньо, сегодня ты дебютировал в составе "Металлиста". Опиши свои эмоции от первого матча за нашу команду.

— Очень рад вернуться на футбольное поле! Благодарю весь тренерский штаб — физиотерапевта, тренера по физподготовке и, конечно, главного тренера! Они все сделали для того, чтобы я чувствовал себя комфортно и быстро вернулся на футбольное поле. Благодарю всех, теперь осталось только играть.

— На сколько процентов ты уже готов?

— Сборы — это всегда подготовительный период. Сейчас я чувствую себя комфортно, а игры на сборах должны пойти мне на пользу. Дай бог, чтобы к кубковому матчу против "Зари" я был готов на 100 процентов.

— Сегодня соперники играли против тебя довольно грубо. После чемпионата Бразилии, где в основном техничные футболисты, такое для тебя непривычно?

— Да, чувствуется разница, потому что в Бразилии больше играют с мячом — не так сильно обороняются, как здесь. Но я хорошо готов к этому, хотя, конечно, всегда нужно адаптироваться. Все знают мои сильные качества — например, что я умею обыграть один в один. Но, по большому счету, мне без разницы, готов играть в любой футбол.

— Ты сегодня взаимодействовал на фланге с 14-летним Кириллом Дигтярем. Насколько комфортно чувствовал себя рядом с ним?

— Мы все поддерживаем друг друга. Когда 11 человек выходят на футбольное поле, то без разницы, кому сколько лет. Я знаю, что Кирилл — парень из Академии "Металлиста". И повторюсь, мы всегда все друг друга поддерживаем — неважно, опытный это футболист или совсем юный. Мне удобно играть с Кириллом, у него все впереди.