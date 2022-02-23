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Кривбасс призвал клубы провести флешмоб в знак единства всех украинцев
Необходимый жест в это непростое время
Фото: Кривбасс
Один из лидеров Первой лиги "Кривбасс" выступил с инициативой о проведении флешмоба среди всех украинских клубов. Клуб из Кривого Рога предложил сменить клубные цвета в социальных сетах сетях на "сине-желтые" в знак единства украинцев.
"ФК "Кривбасс" инициирует флешмоб в знак единства всех украинцев в опасное для нашей Украины время.
Независимо от того, какие клубные цвета мы защищаем на футбольном поле, мы все — украинцы. И в нашей ДНК присутствуют два важнейших цвета, это цвета государственного флага — синий и желтый.
Поэтому сегодня команды ФК "Кривбасс" во всех социальных сетях меняют свои традиционные клубные цвета на сине-желтые. Призываем все клубы поддержать эту инициативу. Давайте поддержим нашу страну в это сложное время!
Слава Украине!", — говорится в заявлении криворожского клуба.
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