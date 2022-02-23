Кривбасс призвал клубы провести флешмоб в знак единства всех украинцев

Один из лидеров Первой лиги "Кривбасс" выступил с инициативой о проведении флешмоба среди всех украинских клубов. Клуб из Кривого Рога предложил сменить клубные цвета в социальных сетах сетях на "сине-желтые" в знак единства украинцев.

"ФК "Кривбасс" инициирует флешмоб в знак единства всех украинцев в опасное для нашей Украины время.

Независимо от того, какие клубные цвета мы защищаем на футбольном поле, мы все — украинцы. И в нашей ДНК присутствуют два важнейших цвета, это цвета государственного флага — синий и желтый.

Поэтому сегодня команды ФК "Кривбасс" во всех социальных сетях меняют свои традиционные клубные цвета на сине-желтые. Призываем все клубы поддержать эту инициативу. Давайте поддержим нашу страну в это сложное время!

Слава Украине!", — говорится в заявлении криворожского клуба.