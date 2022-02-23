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Металлист завершил сборы победой над чемпионом Кыргызстана

Первая лига
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Подопечные Кучера сыграли заключительный спарринг на сборах

Металлист завершил сборы победой над чемпионом Кыргызстана

Фото - metalist.ua

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В заключительном контрольном матче третьего турецкого сбора соперником "Металлиста" стал 13-кратный и действующий чемпион Кыргызстана "Дордой" из Бишкека.

Погодные условия были непростыми во время матча. Тяжелое поле и местами даже лужи стояли на газоне.

Украинцы активно начали игру и уже на седьмой минуте открыли счет. Сарапий метров с 25-ти нанес мощный удар под правую стойку – 1:0. Голкипер с этим ударом не справился. Через несколько минут нападающий "Дордоя" мог сравнять счет, но его удар парировал Рыбак.

Подопечные Кучера владели инициативой, но с продвижением мяча вперед были проблемы. Скользкий газон не позволял техничным игрокам харьковского клуба с помощью короткого и среднего паса выходить из защиты в атаку.

На 27-й минуте Харрис на скорости ворвался в штрафную, но пробил выше ворот. Это был наиболее опасный момент у "Металлиста" в первой половине встречи, если не брать во внимание эффектный забитий мяч Сарапия. Команды ушли на перерыв при минимальном преимуществе харьковчан.

После перерыва Александр Кучер сделал три замены в составе. Отметим, что во втором тайме центральным нападающим играл Владимир Танчик.

В начале второй половины встречи характер игры не изменился. Украинцы больше контролировали мяч, но, к сожалению, работы у голкипера "Дордоя" не было.

На 56-й минуте после передачи Романюка с выгодной позиции выше ворот пробил Владимир Танчик. Как только добавили в скорости украинцы сразу защита соперника провалилась.

После середины тайма чемпион Кыргызстана выровнял игру и создал несколько полумоментов. Однако, огорчить Рыбака футболисты "Дордоя" не смогли.

Концовка матча осталась за харьковчанами, которые уверенно контролировали м'яч. На 83-й минуте после подачи Балули с углового Федорив пробил в перекладину. Через несколько минут Паулиньо не смог реализовать выход один на один.

"Металлист" завершает турецкие сборы победой - 1:0.

"Металлист" (Украина) - "Дордой (Кыргызстан) 1:0

Голы: Сарапий (7)

"Металлист": Рыбак, Романюк, Мизюк, Федорив, Горбунов (Подлепенец, 74), Сарапий, Демченко (Танковский, 62), Касарес (Балули, 46), Харрис, Картушов (Танчик, 46), Давид (Паулиньо, 46).

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В статье: Контрольные матчи Металлист (Харьков)
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