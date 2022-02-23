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Кучер: Металлист сейчас в хорошей физической форме
Харьковчане завершили свой турецкий сбор
Фото: ФК Металлист
Главный тренер "Металлиста" Александр Кучер подвел итоги
— Матч прошел под нашу диктовку, хотя погода внесла свои коррективы. Забили хороший мяч, активно играли в атаке. Имели хорошие моменты, чтобы упрочить преимущество, но чуть-чуть не повезло. В целом, ребята выполнили установку на игру.
— На этом сборе у "Металлиста" стопроцентный результат в шести матчах. Как вы оцените эти игры?
— Очень важно, что команда сейчас в хорошей физической форме. Сейчас главная задача — подготовиться к игре с "Зарей". Ребята не только побеждают на поле, но и усердно работают на тренировках.
— Владимир Танчик на позиции центрального нападающего — это просто эксперимент или взгляд в будущее?
— Вова — универсальный футболист. Мы давно с ним работаем, знаем его сильные качества. Он может убежать, может обыграть. Некоторые ребята у нас травмированы, не смогли сегодня сыграть, поэтому пробуем различные варианты.
— Как оцените игру новичка команды Паулиньо в матчах с "Истиклолом" и "Дордоем"?
— Он уже восстановился, но еще набирает лучшие кондиции. Паулиньо хорошо обыгрывает один в один, у него неплохой удар. Первые игры он провел довольно хорошо, но к жесткому футболу парню еще придется привыкнуть.
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