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Игроки Металлиста записали видеообращение в поддержку Украины
Харьковская команда отреагировала на ситуации в родной стране
Скриншот: metalist.ua
Футболисты харьковского "Металлиста" обеспокоены ситуацией в родной стране. Они записали видеобращение к украинцам в связи полномасштабным вторжение российских войск на территорию Украины.
"Наша страна переживает тяжелую ситуацию. Мы верим с командой, что все это переживем и наши воины смогут защитить нашу страну. И мы будем славной страной", – сказал Юрий Романюк.
"Вся футбольная семья "Металлиста" проникается ситуацией, которая происходит в Украине. Мы все надеемся, что скоро все закончится и будет мир в нашем доме", – добавил Алекс Чидомере.
Под конец обращения харьковчане завершили обращение с фразой: "Слава Украине"!
Отметим, что "Металлист" завершил тренировочной сбор в Турции, но команда не смогла вылететь из-за закрытия воздушного сообщения в связи с ситуацией в Украине.
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