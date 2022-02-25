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Игроки Металлиста записали видеообращение в поддержку Украины

Первая лига
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Харьковская команда отреагировала на ситуации в родной стране

Игроки Металлиста записали видеообращение в поддержку Украины

Скриншот: metalist.ua

Новина українською

Футболисты харьковского "Металлиста" обеспокоены ситуацией в родной стране. Они записали видеобращение к украинцам в связи полномасштабным вторжение российских войск на территорию Украины.

"Наша страна переживает тяжелую ситуацию. Мы верим с командой, что все это переживем и наши воины смогут защитить нашу страну. И мы будем славной страной", – сказал Юрий Романюк.

"Вся футбольная семья "Металлиста" проникается ситуацией, которая происходит в Украине. Мы все надеемся, что скоро все закончится и будет мир в нашем доме", – добавил Алекс Чидомере.

Под конец обращения харьковчане завершили обращение с фразой: "Слава Украине"!

Отметим, что "Металлист" завершил тренировочной сбор в Турции, но команда не смогла вылететь из-за закрытия воздушного сообщения в связи с ситуацией в Украине.

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В статье: война с Россией Металлист (Харьков)
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Источник:
ФК Металлист

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