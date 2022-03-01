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"Я обещаю и клянусь, что мы восстановим наш город - на зависть всему миру". Заявление Ярославского
Заявление из Лондона?
Скриншот: Бомбардир
Президент харьковского "Металлиста" Александр Ярославский высказался касательно войны в Украине, в том числе - в Харькове. Там сегодня ракета попала возле здания Областной государственной администрации.
"Дорогие Харьковчане! Я обещаю и клянусь, что мы восстановим наш город. Не просто поднимем все из руин, а сделаем намного больше - на зависть всему миру.
Для этого я не пожалею ни сил, ни денег. Сейчас DCH делает все возможное, чтобы помочь городам, где есть наши предприятия, и Харьков - наш приоритет. Ваш Александр Ярославский", - сказано в заявлении.
Напомним, что несколько недель назад Ярославский уехал в Лондон. Его подозревают в участии в
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