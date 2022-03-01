УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. "Я обещаю и клянусь, что мы восстановим наш город - на зависть всему миру". Заявление Ярославского
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Я обещаю и клянусь, что мы восстановим наш город - на зависть всему миру". Заявление Ярославского

Первая лига
(4 голосов)

Заявление из Лондона?

"Я обещаю и клянусь, что мы восстановим наш город - на зависть всему миру". Заявление Ярославского

Скриншот: Бомбардир

UA-Футбол
Новина українською

Президент харьковского "Металлиста" Александр Ярославский высказался касательно войны в Украине, в том числе - в Харькове. Там сегодня ракета попала возле здания Областной государственной администрации.

Читайте такжеВ самое сердце Харькова. Ракета оккупанта упала прямо на Площади Свободы

"Дорогие Харьковчане! Я обещаю и клянусь, что мы восстановим наш город. Не просто поднимем все из руин, а сделаем намного больше - на зависть всему миру.

Для этого я не пожалею ни сил, ни денег. Сейчас DCH делает все возможное, чтобы помочь городам, где есть наши предприятия, и Харьков - наш приоритет. Ваш Александр Ярославский", - сказано в заявлении.

Напомним, что несколько недель назад Ярославский уехал в Лондон. Его подозревают в участии в смертельном ДТП.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
FC Energy (Новая Каховка)
01.03.2022 в 13:29
всё просто - возвращается, инвестирует в восстановление, и после восстановления отвечает по суду. Уверен, у дела с ДТП не будет срока давности.
Ответить
+1
0
Хиденг (Днепр)
01.03.2022 в 13:26
Фермер Ярославский Саша, ИДИ на …!
Ответить
+2
0
Party555 (Днепр)
01.03.2022 в 13:25
Бабки пилить после победы?
Ответить
+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
01.03.2022 в 12:52
Ты сначала на суд по смертельному ДТП приедь...
Ответить
+3
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
01.03.2022 в 13:00
Та да , з Лондона патріотом Харкова можна довго бути !
Ответить
+3
0
Хиденг (Днепр)
01.03.2022 в 13:20
Оттуда даже город восстанавливать можно! Он уже калькулятор себе заказал с увеличенным количеством нулей.
+2
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...