"Я обещаю и клянусь, что мы восстановим наш город - на зависть всему миру". Заявление Ярославского

Президент харьковского "Металлиста" Александр Ярославский высказался касательно войны в Украине, в том числе - в Харькове. Там сегодня ракета попала возле здания Областной государственной администрации.

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"Дорогие Харьковчане! Я обещаю и клянусь, что мы восстановим наш город. Не просто поднимем все из руин, а сделаем намного больше - на зависть всему миру.

Для этого я не пожалею ни сил, ни денег. Сейчас DCH делает все возможное, чтобы помочь городам, где есть наши предприятия, и Харьков - наш приоритет. Ваш Александр Ярославский", - сказано в заявлении.