Собрано 10 тонн продуктов. Нива Т активно помогает армии и переселенцам

Тернопольская "Нива", которая выступает в Первой лиге, занимается сбором и изготовлением продуктов для нуждающихся.

Команда вместе со своим спонсором (строительная компания "Инвест-Родина) готовят разнообразную консервацию, собирают продукты для украинской армии и людей, вынужденных покинуть свои дома.

Уже собрано 10 тонн продуктов. Эта гуманитарная помощь отправится на восток Украины. Процесс продолжается, и всех желающих в Тернополе приглашают присоединиться к сбору продуктов.

Читайте также Работают для защиты Украины. Президент Колоса передал ВСУ 9 автомобилей

Напомним, россия вторглась в Украину в ночь на 24 февраля. Украинская армия и силы территориальной обороны сорвали планы неприятеля захватить страну в максимально короткие сроки. Враг терпит огромные как человеческие, так и материальные потери. Сопротивление украинского народа нашло поддержку Запада, в Европе нам оказывают финансовую помощь, передает оружие и бьют по Москве страшными экономическими санкциями.