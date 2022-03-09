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Собрано 10 тонн продуктов. Нива Т активно помогает армии и переселенцам
Все желающие могут присоединиться
Фото: Нива Т
Тернопольская "Нива", которая выступает в Первой лиге, занимается сбором и изготовлением продуктов для нуждающихся.
Команда вместе со своим спонсором (строительная компания "Инвест-Родина) готовят разнообразную консервацию, собирают продукты для украинской армии и людей, вынужденных покинуть свои дома.
Уже собрано 10 тонн продуктов. Эта гуманитарная помощь отправится на восток Украины. Процесс продолжается, и всех желающих в Тернополе приглашают присоединиться к сбору продуктов.
Напомним, россия вторглась в Украину в ночь на 24 февраля. Украинская армия и силы территориальной обороны сорвали планы неприятеля захватить страну в максимально короткие сроки. Враг терпит огромные как человеческие, так и материальные потери. Сопротивление украинского народа нашло поддержку Запада, в Европе нам оказывают финансовую помощь, передает оружие и бьют по Москве страшными экономическими санкциями.
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