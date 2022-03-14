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Лучший бомбардир Металлиста продолжит карьеру в бразильском клубе

Первая лига
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Бразилец сумел найти себе новое место работы

Лучший бомбардир Металлиста продолжит карьеру в бразильском клубе

Фото: ФК Металлист

Новина українською

Основной нападающий харьковского "Металлиста" Матеус Пейшото нашел новый клуб.

26-летний форвард продолжит карьеру в бразильском клубе "Сеар". Как сообщает официальный сайт клуба, соглашения об аренде игрока рассчитано до конца 2022 года.

Отметим, что Матеус Пейшото перешел в "Металлист" в августе прошлого года. За полгода в составе "сине-желтых" бразилец отметился 15 голами в 19 играх во всех турнирах, уйдя на зимний перерыв в статусе лучшего снайпера команды.

Ранее бразильский клуб подписал экс-игрока "Шахтера" Дентиньо.

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В статье: Металлист (Харьков) Матеус Пейшото
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Источник:
ФК Сеара

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