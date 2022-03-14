Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лучший бомбардир Металлиста продолжит карьеру в бразильском клубе
Бразилец сумел найти себе новое место работы
Фото: ФК Металлист
Основной нападающий харьковского "Металлиста" Матеус Пейшото нашел новый клуб.
26-летний форвард продолжит карьеру в бразильском клубе "Сеар". Как сообщает официальный сайт клуба, соглашения об аренде игрока рассчитано до конца 2022 года.
Отметим, что Матеус Пейшото перешел в "Металлист" в августе прошлого года. За полгода в составе "сине-желтых" бразилец отметился 15 голами в 19 играх во всех турнирах, уйдя на зимний перерыв в статусе лучшего снайпера команды.
Ранее бразильский клуб подписал экс-игрока "Шахтера" Дентиньо.
Популярное сейчас
- Гол Ярмоленко, молчание Малиновского, неудачная серия Миколенко. Главные новости за 13 марта
- За сутки Украина сбила четыре самолета, три вертолета и беспилотный летательный аппарат оккупантов
- Белый дом: россия попросила о военной и экономической помощи у Китая
- Президент Днепра-1: У нас есть два козыря хуже ядерного взрыва
- Суперзвезды рок-музыки выразили поддержку Украине в борьбе с фашистами. ФОТО
- Легендарный актер поддержал Украину в борьбе с фашистами из россии. ВИДЕО