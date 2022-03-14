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Испанский клуб приютил двух игроков Кривбасса U19
Будут тренироваться с ними во время войны
Фото: Levante Unión Deportiva
Испанский клуб "Леванте" приютил на время войны двух игроков юниорского состава "Кривбасса" - Александра Мусолитина и Даниила Панова.
По данным официального сайта, оба футболиста будут тренироваться с командой во рамках акции гуманитарной помощи. Александр и Даниил уже находятся на базе испанского клуба.
Отметим, что оба юниора были на сборах в Турции с основной командой, не успев вернуться на родину. Сезон Первой лиги должен был возобновиться в марте.
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