Испанский клуб приютил двух игроков Кривбасса U19

Испанский клуб "Леванте" приютил на время войны двух игроков юниорского состава "Кривбасса" - Александра Мусолитина и Даниила Панова.

По данным официального сайта, оба футболиста будут тренироваться с командой во рамках акции гуманитарной помощи. Александр и Даниил уже находятся на базе испанского клуба.

Отметим, что оба юниора были на сборах в Турции с основной командой, не успев вернуться на родину. Сезон Первой лиги должен был возобновиться в марте.