УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Испанский клуб приютил двух игроков Кривбасса U19
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Испанский клуб приютил двух игроков Кривбасса U19

Первая лига
(1 голосов)

Будут тренироваться с ними во время войны

Испанский клуб приютил двух игроков Кривбасса U19

Фото: Levante Unión Deportiva

UA-Футбол
Новина українською

Испанский клуб "Леванте" приютил на время войны двух игроков юниорского состава "Кривбасса" - Александра Мусолитина и Даниила Панова.

По данным официального сайта, оба футболиста будут тренироваться с командой во рамках акции гуманитарной помощи. Александр и Даниил уже находятся на базе испанского клуба.

Отметим, что оба юниора были на сборах в Турции с основной командой, не успев вернуться на родину. Сезон Первой лиги должен был возобновиться в марте.

Читайте такжеФон украинского флага - ряд украинских клубов откликнулись на флешмоб Кривбасса - ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Леванте (Валенсия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Levante Unión Deportiva

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...