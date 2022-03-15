УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Все из-за недавнего трансфера. Бразильский клуб может подать жалобу в ФИФА на Металлист
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Все из-за недавнего трансфера. Бразильский клуб может подать жалобу в ФИФА на Металлист

Первая лига
(3 голосов)

А ведь переход анонсировал сам Ярославский

Все из-за недавнего трансфера. Бразильский клуб может подать жалобу в ФИФА на Металлист

Фото: EC Vitória

UA-Футбол
Новина українською

Из-за войны в не самой простой ситуации оказались все клубы Украины. Даже те, у которых еще недавно все было замечательно.

По данным Globo, с проблемами может столкнуть харьковский "Металлист". Все дело в трансфере нападающего Давида, за которого "Витория" должна получить два миллиона евро. Этот переход ранее нахваливал президент клуба.

Читайте также"Обалденный трансфер". Ярославский анонсировал очередное подписание Металлиста

Из-за войны Давид так и не успел сыграть за харьковчан, однако сама "Витория" все еще ожидает денег за данный переход. Если сумма не будет уплачена, бразильская сторона может подать жалобу в ФИФА.

Что касается "Металлиста", то он надеется разорвать контракт с новичком, либо же продать его в ближайшее время.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Витория Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
       Globo

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...