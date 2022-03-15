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Все из-за недавнего трансфера. Бразильский клуб может подать жалобу в ФИФА на Металлист
А ведь переход анонсировал сам Ярославский
Фото: EC Vitória
Из-за войны в не самой простой ситуации оказались все клубы Украины. Даже те, у которых еще недавно все было замечательно.
По данным Globo, с проблемами может столкнуть харьковский "Металлист". Все дело в трансфере нападающего Давида, за которого "Витория" должна получить два миллиона евро. Этот переход ранее нахваливал президент клуба.
Из-за войны Давид так и не успел сыграть за харьковчан, однако сама "Витория" все еще ожидает денег за данный переход. Если сумма не будет уплачена, бразильская сторона может подать жалобу в ФИФА.
Что касается "Металлиста", то он надеется разорвать контракт с новичком, либо же продать его в ближайшее время.
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