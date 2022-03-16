УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Красников: Следующий чемпионат УПЛ обещал быть как никогда сильным
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Красников: Следующий чемпионат УПЛ обещал быть как никогда сильным

Первая лига
(1 голосов)

Если бы не вторжение российских оккупантов...

Красников: Следующий чемпионат УПЛ обещал быть как никогда сильным

скриншот youtube

Новина українською

Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников убежден, что украинский футбол должен был выйти на новый уровень, если бы не вторжение российских оккупантов.

"Долгие годы, наблюдая за происходящим со стороны, Ярославский принял решение вновь вернуться в большой футбол и подарить харьковским болельщикам те незабываемые эмоции, которые они испытывали во времена его президенства. За полгода он делает футбольную революцию в Харькове.

Ярославский возвращает бренд, начинает реконструкцию стадиона, производит огромное количество шикарных полей последнего поколения и возрождает академию, а в "Металлисте" появляются игроки, намного превосходящие уровень первой лиги.

Читайте такжеПавелко: На первый план выходит вопрос доигровки УПЛ по спортивному принципу

Стадион засиял новыми красками. Посещаемость превзошла все ожидания, что послужило толчком не только к развитию футбола в Харькове, но и по всей Украине. "Металлист" поднял планку на высокий уровень, который поддержали "Кривбасс", "Полесье". Появились крепкие "Оболонь", "Альянс". Клубы УПЛ – "Днепр-1", "Заря", "Динамо", "Шахтер", "Ворскла", "Александрия" – начали усиливать свои составы качественными исполнителями.

Если бы не трагические события, которые происходят у нас в стране, следующий чемпионат УПЛ обещал быть как никогда сильным.

Уверен, свет победит тьму, добро победит зло, в Украину вернется мир, а украинские болельщики увидят футбол наивысшего уровня в исполнении родных команд. Слава Украине!" – сказал Красников.

Читайте такжеТренер Черноморца рассказал о будущем украинского футбола после войны

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Красников Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
SportArena

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
RicoRico (Кривой Рог)
16.03.2022 в 11:56
"Якби не трагічні події"... А что ж за події? Малоросс боится назвать войну войной? Боится сказать слово РОССИЯ? Твой город стирают с лица земли, а ты трусишься перед руснёй, как Нарышкин перед паханом.
Ответить
0
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...