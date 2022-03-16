Красников: Следующий чемпионат УПЛ обещал быть как никогда сильным

Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников убежден, что украинский футбол должен был выйти на новый уровень, если бы не вторжение российских оккупантов.

"Долгие годы, наблюдая за происходящим со стороны, Ярославский принял решение вновь вернуться в большой футбол и подарить харьковским болельщикам те незабываемые эмоции, которые они испытывали во времена его президенства. За полгода он делает футбольную революцию в Харькове. Ярославский возвращает бренд, начинает реконструкцию стадиона, производит огромное количество шикарных полей последнего поколения и возрождает академию, а в "Металлисте" появляются игроки, намного превосходящие уровень первой лиги.

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Стадион засиял новыми красками. Посещаемость превзошла все ожидания, что послужило толчком не только к развитию футбола в Харькове, но и по всей Украине. "Металлист" поднял планку на высокий уровень, который поддержали "Кривбасс", "Полесье". Появились крепкие "Оболонь", "Альянс". Клубы УПЛ – "Днепр-1", "Заря", "Динамо", "Шахтер", "Ворскла", "Александрия" – начали усиливать свои составы качественными исполнителями. Если бы не трагические события, которые происходят у нас в стране, следующий чемпионат УПЛ обещал быть как никогда сильным. Уверен, свет победит тьму, добро победит зло, в Украину вернется мир, а украинские болельщики увидят футбол наивысшего уровня в исполнении родных команд. Слава Украине!" – сказал Красников.