Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вице-президент Металлиста рассказал, что у клуба нет долга перед Виторией
Евгений Красников прокомментировал срыв трансфера Давида да Оры
Фото: ФК Металлист
Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников объяснил ситуацию с трансфером Давида да Оры из бразильской "Витории".
"Информация издания O Globo, что "Металлист" не заплатил "Витории" за трансфер Давида 2 миллиона, не соответствует действительности.
Мы впервые столкнулись с таким уровнем непрофессионализма, но четко шли своей дорогой и готовы были выкупить этого игрока согласно контрактным обязательствам, которые я не могу разглашать.
Основная причина, по которой игрок не оказался в "Металлисте" - это небрежность и непрофессионализм менеджмента "Витории", которые даже не заполнили трансферный международный сертификат (ТМС), что является основополагающими. Мы имеем и другие документы, подтверждающие нашу правоту.
Более того, указанная в статье сумма соответствует действительности. Мы приложили максимум усилий, чтобы игрок оказался у нас, что может подтвердить знаменитый бразильский функционер Андре Кюри, агент футболиста и может более детально вам рассказать.
А заявление бразильского клуба, что они пойдут судиться в ФИФА, у меня просто вызывает улыбку. Уверен, что с "Виторией" и Давидом мы разберемся", – сказал Красников.
Популярное сейчас
- Ночью армия рф совершила удар по запорожскому вокзалу
- Генштаб: ВСУ удалось нанести сокрушительные удары по врагу на временно занятых территориях
- Плюс три самолета. Противовоздушная оборона Украины отчиталась о своих успехах за 15 марта
- Красников: Следующий чемпионат УПЛ обещал быть как никогда сильным
- Златан Ибрагимович предстал в образе байкера на крутом мотоцикле. ФОТО
- Помогает готовить еду. Украинская звезда Playboy Даша Астафьева присоединилась к поддержке ВСУ