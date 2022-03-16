Вице-президент Металлиста рассказал, что у клуба нет долга перед Виторией

Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников объяснил ситуацию с трансфером Давида да Оры из бразильской "Витории".

"Информация издания O Globo, что "Металлист" не заплатил "Витории" за трансфер Давида 2 миллиона, не соответствует действительности.

Мы впервые столкнулись с таким уровнем непрофессионализма, но четко шли своей дорогой и готовы были выкупить этого игрока согласно контрактным обязательствам, которые я не могу разглашать.

Основная причина, по которой игрок не оказался в "Металлисте" - это небрежность и непрофессионализм менеджмента "Витории", которые даже не заполнили трансферный международный сертификат (ТМС), что является основополагающими. Мы имеем и другие документы, подтверждающие нашу правоту.

Более того, указанная в статье сумма соответствует действительности. Мы приложили максимум усилий, чтобы игрок оказался у нас, что может подтвердить знаменитый бразильский функционер Андре Кюри, агент футболиста и может более детально вам рассказать.

А заявление бразильского клуба, что они пойдут судиться в ФИФА, у меня просто вызывает улыбку. Уверен, что с "Виторией" и Давидом мы разберемся", – сказал Красников.