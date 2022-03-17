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"Вспомните убитых и искалеченных детей": Худжамов призвал не верить в "раскаяние" россиян
Экс-игрок сборной Украины назвал вещи своими именами
Фото: ФК Полесье
Экс-вратарь сборной Украины, "Динамо", "Шахтера" и ряда клубов УПЛ Рустам Худжамов призвал не прощать россиян, которые вроде бы все поняли и покаялись.
"Когда в следующий раз захотите выставить фото кацапа, который покаялся, вспомните убитых и искалеченных детей, вспомните дедушку в Мариуполе, по которому выстрелили из танка, вспомните расстрелянных людей при эвакуации, вспомните еще много чего.
Им до сраки наша страна, страдания людей. Больше всего их интересует только своя шкура через призму всевозможных благ. Сейчас они будут говорить, что они поняли, а мы будем верить.
Они годами создавали нарративы, в которых мы не люди, в которых нас надо уничтожать. И они никогда не простят нам свой страх перед завтрашним днем, вызванный санкциями.
А мы аплодируем всякой паскуде, у которой резко опустел холодильник и потому проснулась совесть. Думайте и припоминайте. Слава Украине", – написал Худжамов в Instagram.
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