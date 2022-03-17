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Красников: Все легионеры уходят в аренду, мы практически всем нашли команды

Первая лига
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Вице-президент "Металлиста" рассказал о судьбе футболистов

Красников: Все легионеры уходят в аренду, мы практически всем нашли команды

Фото: ФК Металлист

Новина українською

Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников рассказал, что будет с легионерами харьковского клуба из-за войны в нашей стране.

"Я все время нахожусь на связи с президентом клуба. Команду никто не покинул, а контракты не расторгнуты. Все наши легионеры уходят в аренду, мы практически всем нашли команды. Нам помогают наши бразильские и аргентинские партнеры.

Украинцы сейчас в Турции, но им, скорее всего, тоже будем искать команды, чтобы они имели игровую практику. Клуб продолжает работу", - сказал Красников в программе "Денисов TIME".

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В статье: Евгений Красников Металлист (Харьков)
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Источник:
ТК Футбол

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