Ярославский отказался помочь в закупке байракторов - источник

Президент харьковского "Металлиста" Александр Ярославский отказал волонтерам в помощи в покупке боевых дронов для ВСУ. Об этом сообщил украинский активист и волонтер в своем Facebook.

"На Ярославского вышли, чтобы он помог деньгами закупить байрактары для обороны Слобожанщины. Он послал людей как подальше", – написал активист.

Напомним, что Александр Ярославский уже комментировал полномасштабное вторжение россиян на территорию Украины. В частности, он обращался к жителям Харькова, заявив, что готов восстановить родной город за собственные средства.

К слову, владелец "Металлиста" покинул Украину еще 10 февраля, когда отправился со своей семьей в Англию.