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Ярославский отказался помочь в закупке байракторов - источник

Первая лига
(4 голосов)

"Зажал" денег для ВСУ

Ярославский отказался помочь в закупке байракторов - источник

Фото: Металлист / Автор - А. Осипов

Новина українською

Президент харьковского "Металлиста" Александр Ярославский отказал волонтерам в помощи в покупке боевых дронов для ВСУ. Об этом сообщил украинский активист и волонтер в своем Facebook.

"На Ярославского вышли, чтобы он помог деньгами закупить байрактары для обороны Слобожанщины. Он послал людей как подальше", – написал активист.

Напомним, что Александр Ярославский уже комментировал полномасштабное вторжение россиян на территорию Украины. В частности, он обращался к жителям Харькова, заявив, что готов восстановить родной город за собственные средства.

К слову, владелец "Металлиста" покинул Украину еще 10 февраля, когда отправился со своей семьей в Англию.

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков)
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Комментарии (9)
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Приоритет (Неаполь скифский)
17.03.2022 в 16:10
Прям зауважал.
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0
0
KadimXa (Харьков)
17.03.2022 в 15:08
А можно ли огласить список всех олигархов, купленных байрактарами? Порошенко, Коломойский, Фирташ, Пинчук, Суркис, Ахметов, Тарут и ТД.На кого ровняться должен Ярославский.
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+1
-1
Dr. House (Поділля)
17.03.2022 в 16:00
Сгинь, тварь!
Ответить
0
-1
янковский ян (Запорожье)
17.03.2022 в 15:06
По странному стечению обстоятельств ни один объект ярославского в Харькове не пострадал
Ответить
0
0
KadimXa (Харьков)
17.03.2022 в 15:10
А сколько его объектов ты знаешь? Аэропортам в Харькове и Днепре пиз#а,он их строил, терминалы и полосу. Гостиница? Ну, это пока, стадион не эго.
Ответить
0
-1
Alex-696 (Немирів)
17.03.2022 в 14:55
Кондом. Лисий.
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+1
-1
Dr. House (Поділля)
17.03.2022 в 14:25
Теперь уже верится, что побег этого уйопка после ДТП был все же запланирован раньше...
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+6
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
17.03.2022 в 14:10
Звичайно що відмовив. Він же український олігарх. Це їм так притаманно...
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+4
-1
avatar
Extrim4ik (Extreme)
17.03.2022 в 14:42
Та да... Но есть и такие укр.олигархи, которые ведут себя иначе в данном случае...
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+1
0

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