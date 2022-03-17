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Ярославский отказался помочь в закупке байракторов - источник
"Зажал" денег для ВСУ
Фото: Металлист / Автор - А. Осипов
Президент харьковского "Металлиста" Александр Ярославский отказал волонтерам в помощи в покупке боевых дронов для ВСУ. Об этом сообщил украинский активист и волонтер в своем Facebook.
"На Ярославского вышли, чтобы он помог деньгами закупить байрактары для обороны Слобожанщины. Он послал людей как подальше", – написал активист.
Напомним, что Александр Ярославский уже комментировал полномасштабное вторжение россиян на территорию Украины. В частности, он обращался к жителям Харькова, заявив, что готов восстановить родной город за собственные средства.
К слову, владелец "Металлиста" покинул Украину еще 10 февраля, когда отправился со своей семьей в Англию.
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