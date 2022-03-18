Зимний новичок Металлиста перешел в аргентинский клуб

Полузащитник "Металлиста" Херонимо Поблете пополнил ряды бразильского клуба "Индепендьенте". Стороны подписали контракт, но никаких деталей не уточнили.

29-летний аргентинец перешел в харьковский клуб в середине января 2022 года. Поблете не провел ни одного официального матча за украинскую команду. Контракт с харьковчанами связан до 2025 года.

На протяжении своей карьеры Херонимо выступал за аргентинские "Велес Сарсфилд", "Колон" и "Сан Лоренсо", французский "Мец" и чилийскую "Ла Серену".

К слову, "Индепендьенте" занимает 7-е место в группе Б чемпионата Аргентины.

Напомним, что ФИФА временно приостановила контракты легионеров УПЛ и теперь они могут свободно искать новые команды на период войны в Украине.