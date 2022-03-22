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Тренер Агробизнеса: Если будет нужно, возьму в руки автомат

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Александр Чижевский готов защищать Украины от российских оккупантов

Тренер Агробизнеса: Если будет нужно, возьму в руки автомат

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Главный тренер "Агробизнеса" Александр Чижевский в комментарии для Футбол NEWS высказался о нападении российских захватчиков на территорию Украины.

– В первую очередь, у меня есть дети и внуки. Я не могу себе позволить того, чтобы мои внуки прятались по бомбоубежищам, а я в это время буду спокойно спать за границей. Для меня это недопустимо. Я однозначно решил, что вернусь в Украину. Понятно, что если бы бомбили Львов, я бы пытался куда-то вывезти своих детей и внуков, они ни в чем не виноваты. То, как сейчас страдают Харьков, Мариуполь, это ужасно. Даже в голове не укладывается, как можно так уничтожать маленьких детей, пожилых людей и всю нашу нацию.

– Если будет нужно, возьмете в руки автомат?

– Понятно, что да, здесь никуда не денешься. Нам нужно защищать свою страну. Если придет такое время, что придется взять оружие в руки, я однозначно это сделаю, – сказал Чижевский.

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В статье: Александр Чижевский Агробизнес (Волочиск)
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Источник:
ТК Футбол

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