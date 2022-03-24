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Александр Рыбка перейдет в турецкий клуб - источник
Украинец временно сменит клубную прописку
Фото: ФК Металлист
Вратарь харьковского "Металлиста" Александр Рыбка продолжит карьеру в Турции.
Согласно данным Koroglugazetesi, 34-летний голкипер согласовал контракт с "Болуспором". Аренда украинского футболиста будет рассчитана до конца этого сезона.
Рыбка является воспитанником киевского "Динамо". На протяжении своей карьеры экс-динамовец выступал за "Оболонь", донецкий "Шахтер", турецкие "Карабюкспор" и "Афьет Афьонспор", а также "Сабаил" и латвийская "Лиепая".
В активе Рыбки 11 матчей за молодежную сборную Украины и 2 матча – за главную команду страны.
"Болуспор" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 35 очков в 27 матчах.
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