УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Александр Рыбка перейдет в турецкий клуб - источник
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александр Рыбка перейдет в турецкий клуб - источник

Первая лига
(1 голосов)

Украинец временно сменит клубную прописку

Александр Рыбка перейдет в турецкий клуб - источник

Фото: ФК Металлист

Новина українською

Вратарь харьковского "Металлиста" Александр Рыбка продолжит карьеру в Турции.

Согласно данным Koroglugazetesi, 34-летний голкипер согласовал контракт с "Болуспором". Аренда украинского футболиста будет рассчитана до конца этого сезона.

Рыбка является воспитанником киевского "Динамо". На протяжении своей карьеры экс-динамовец выступал за "Оболонь", донецкий "Шахтер", турецкие "Карабюкспор" и "Афьет Афьонспор", а также "Сабаил" и латвийская "Лиепая".

В активе Рыбки 11 матчей за молодежную сборную Украины и 2 матча – за главную команду страны.

"Болуспор" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 35 очков в 27 матчах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Рыбка Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Koroglugazetesi

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...