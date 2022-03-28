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Бывший вратарь Динамо договорился о переходе в Металлист - источник
Футболист готов вернуться в Украину
Фото: ФК Пафос
Украинский голкипер "Пафоса" Артур Рудько продолжит карьеру в харьковском "Металлисте", сообщает ТаТоТаке.
Согласно данным источника, с 29-летним футболистом заключено 4-х летнее соглашение. Контракт вступит в силу с нового сезона. Остальные детали трансфера не разглашаются.
Рудько — основной вратарь "Пафоса". Он перешел в кипрский клуб из киевского "Динамо" в июне 2019 года. Соглашение украинца с "Пафосом" истекает по окончании сезона 2021/22.
К слову, в нынешнем сезоне Рудько провел 24 матча, в которых пропустил 19 мячей, а в 10 поединках ему удалось удержать ворота на замке.
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