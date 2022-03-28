УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Бывший вратарь Динамо договорился о переходе в Металлист - источник
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывший вратарь Динамо договорился о переходе в Металлист - источник

Первая лига
(1 голосов)

Футболист готов вернуться в Украину

Бывший вратарь Динамо договорился о переходе в Металлист - источник

Фото: ФК Пафос

Новина українською

Украинский голкипер "Пафоса" Артур Рудько продолжит карьеру в харьковском "Металлисте", сообщает ТаТоТаке.

Согласно данным источника, с 29-летним футболистом заключено 4-х летнее соглашение. Контракт вступит в силу с нового сезона. Остальные детали трансфера не разглашаются.

Рудько — основной вратарь "Пафоса". Он перешел в кипрский клуб из киевского "Динамо" в июне 2019 года. Соглашение украинца с "Пафосом" истекает по окончании сезона 2021/22.

К слову, в нынешнем сезоне Рудько провел 24 матча, в которых пропустил 19 мячей, а в 10 поединках ему удалось удержать ворота на замке.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артур Рудько Пафос Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...