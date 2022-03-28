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Металлист сыграл товарняк с Истанбулом. В составе был Ракицкий

Первая лига
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Харьковчане одолели турецкий клуб благодаря дублю Фомина

Металлист сыграл товарняк с Истанбулом. В составе был Ракицкий

Фото: ФК Металлист

Новина українською

"Металлист" - единственная украинская команда, которая продолжает сбор в Турции. Так, 27 марта, харьковчане провели очередной спарринг против турецкого "Истанбул Башакшехира".

Первые 15 минут прошли под диктовку турецкой команды, но "Металлисту" удалось выровнять игру во второй половине тайма. Тем не менее первым в этой игре удалось отличиться голом "Истанбулу" — мяч забил португальский футболист Пицци.

Впрочем, "Металлист" уже спустя пять минут сравнял счет усилиями связки Картушов-Фомин. При равной и обоюдоострой игре соперник получил отличный шанс выйти вперед, но игрок "Истанбула" не сумел переиграть голкипера Владислава Рыбака с 11-метровой отметки.

Желто-синие своим шансом воспользовались. На 77-й минуте все тот же Картушов повторил результативную передачу на Фомина, который вывел харьковскую команду вперед.

Отметим, что в протоколе матча в составе харьковского клуба значится фамилия "Ракицкий" (к тому же на позиции центрального защитника). Правда, в тексте новости нет прямого упоминания, что это всеми известный экс-игрок сборной Украины Ярослав Ракицкий, который недавно покинул российский "Зенит".

Однако мы точно знаем, что Ярослав находится в Турции, и раньше была информация об интересе к нему со стороны турков.

"Металлист" — "Истанбул Башакшехир" — 2:1 (0:0)

Голы: Фомин (54, 77) — Пицци (49)

"Металлист" (1-й тайм): Рыбак — Танчик, Мизюк, Порох, Горбунов — Сарапий, Танковский - Поардлепенец, Демченко (к), Картушов — Фомин

"Металлист" (2-й тайм): Рыбак — Мизюк, Порох, Ракицкий — Танчик, Подлепенец (Сынчук), Сарапий, Банада, Картушов — Демченко (к) (Чидомере), Фомин (Ралюченко)

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В статье: Истанбул ББ (Стамбул) Металлист (Харьков)
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Источник:
ФК Металлист

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