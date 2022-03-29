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Кривбасс продолжает собирать деньги для ВСУ и на гуманитарную помощь

Первая лига
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Клуб будет продавать билеты на виртуальные матчи

Кривбасс продолжает собирать деньги для ВСУ и на гуманитарную помощь

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

ФК "Кривбасс" продолжает благотворительную акцию для помощи героическому городу Сумы. Клуб предлагает купить виртуальные билеты на матч против "Альянса", который не состоится из-за вторжения россии в Украину.

В настоящее время совместными усилиями собрано 72,5 тысячи гривен, сообщает пресс-служба клуба. Приобрести билеты, и присоединиться к благотворительной акции может каждый желающий.

Криворожский клуб удвоит сумму, полученную от продажи виртуальных билетов. Средства от клуба пойдут для поддержки ВСУ.

Напомним, в поддержку Мариуполя и его героических защитников клуб и все желающие собрали 140 тысяч гривен.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
ФК Кривбасс

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