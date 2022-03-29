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Кривбасс продолжает собирать деньги для ВСУ и на гуманитарную помощь
Клуб будет продавать билеты на виртуальные матчи
Фото: ФК Кривбасс
ФК "Кривбасс" продолжает благотворительную акцию для помощи героическому городу Сумы. Клуб предлагает купить виртуальные билеты на матч против "Альянса", который не состоится из-за вторжения россии в Украину.
В настоящее время совместными усилиями собрано 72,5 тысячи гривен, сообщает пресс-служба клуба. Приобрести билеты, и присоединиться к благотворительной акции может каждый желающий.
Криворожский клуб удвоит сумму, полученную от продажи виртуальных билетов. Средства от клуба пойдут для поддержки ВСУ.
Напомним, в поддержку Мариуполя и его героических защитников клуб и все желающие собрали 140 тысяч гривен.
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