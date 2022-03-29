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Мурза сменил лидера Первой лиги на клуб из четвертого дивизиона Испании

Первая лига
(1 голосов)

Детали сделки не разглашаются

Мурза сменил лидера Первой лиги на клуб из четвертого дивизиона Испании

Фото: instagram.com/cfnucia

Новина українською

Молодой полузащитник "Металлиста" Артур Мурза перешел в клуб "Ла Нусия, который выступает в четвёртом дивизионе чемпионата Испании. Об этом сообщает пресс-служба испанцев.

В частности, детали сделки между клубом и украинцем остаются неизвестными.

До этого Мурза выступал за киевскую "Оболонь". В первой половине сезона он провел 15 матчей за "пивоваров", в которых забил 5 голов и выполнил 2 результативные передачи. В декабре прошлого года 21-летний игрок перебрался в "Металлист", который является лидером Первой лиги. Футболист так и не сыграл за харьковчан в официальных матчах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.

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В статье: Артур Мурза Металлист (Харьков)
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Источник:
ФК Ла Нусия

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