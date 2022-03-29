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Мурза сменил лидера Первой лиги на клуб из четвертого дивизиона Испании
Детали сделки не разглашаются
Фото: instagram.com/cfnucia
Молодой полузащитник "Металлиста" Артур Мурза перешел в клуб "Ла Нусия, который выступает в четвёртом дивизионе чемпионата Испании. Об этом сообщает пресс-служба испанцев.
В частности, детали сделки между клубом и украинцем остаются неизвестными.
До этого Мурза выступал за киевскую "Оболонь". В первой половине сезона он провел 15 матчей за "пивоваров", в которых забил 5 голов и выполнил 2 результативные передачи. В декабре прошлого года 21-летний игрок перебрался в "Металлист", который является лидером Первой лиги. Футболист так и не сыграл за харьковчан в официальных матчах.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.
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