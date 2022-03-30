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Красников: Все легионеры Металлиста хотят вернуться в Харьков
Футболисты временно арендованы другими клубами
Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников рассказал о ситуации с составом команды во время российской военной агрессии.
– Что с легионерами "Металлиста"?
– Стараемся всех трудоустроить. Только что завершились переговоры с "Грассхопером" по Риаскосу, он будет выступать за швейцарский клуб до конца сезона. Паулиньо мы отдали в аренду "Америке Минейро".
По Балули есть много предложений, но он сказал, что хочет остаться в "Металлисте". Давид находится у себя в "Витории". Пейшото перешел на год в "Сеару".
Отмечу, что все эти игроки перешли в аренду, в дальнейшем клуб на них рассчитывает. Мы никого не продали. Все легионеры ведут себя солидно. Никто из них не захотел, чтобы их продавали, все хотят вернуться в Харьков.
Сейчас я стараюсь отправить в Турцию ребят из академии, чтобы они тренировались с главной командой.
– Что с украинскими футболистами "Металлиста"?
– Мы решили сохранить этот состав, чтобы можно было играть, если возобновится чемпионат или кубок, – сказал Красников.
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