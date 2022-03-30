Президент Кривбасса: В УПЛ мы еще сыграем, но сначала нас ждет общая победа над врагом

Президент "Кривбасса" Константин Караманиц рассказал, как клуб работает в условиях войны российских оккупантов в нашей родной Украине.

"Война продолжается уже второй месяц. Украина героически сопротивляется нашествию оккупантов. Второй месяц жизнь страны существует в новых реалиях. Как на передовой, так и в тылу. Конечно, ФК "Кривбасс" помогает ВСУ и территориальной обороне финансово и материально.

Но чрезвычайные времена нуждаются в нестандартных шагах и решениях. Поэтому партнеры клуба – компания "Рудомайн", бренд одежды Strochka и другие – объединились ради одной цели – приближения победы Украины. В Кривом Роге при поддержке ФК "Кривбасс" налаживается производство бронежилетов для защитников нашего государства.

Клуб продает билеты на матчи, которые не состоятся по понятным причинам. Деньги мы удваиваем и используем для помощи жителям городов, страдающих от варварских действий агрессора. Медиа-подразделение клуба имеет свой сектор фронта – информационный. Каждый день работники клуба ведут ожесточенную борьбу с фейками и распространяют правду о войне. Клуб поддерживает нашу большую футбольную семью клуба - игроков и работников с их семьями, заботится как о первой и женской команде, так и об Академии.