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Президент Кривбасса: В УПЛ мы еще сыграем, но сначала нас ждет общая победа над врагом
Константин Караманиц рассказал, как клуб работает в условиях войны
Фото: polygraf.net
Президент "Кривбасса" Константин Караманиц рассказал, как клуб работает в условиях войны российских оккупантов в нашей родной Украине.
"Война продолжается уже второй месяц. Украина героически сопротивляется нашествию оккупантов. Второй месяц жизнь страны существует в новых реалиях. Как на передовой, так и в тылу. Конечно, ФК "Кривбасс" помогает ВСУ и территориальной обороне финансово и материально.
Но чрезвычайные времена нуждаются в нестандартных шагах и решениях. Поэтому партнеры клуба – компания "Рудомайн", бренд одежды Strochka и другие – объединились ради одной цели – приближения победы Украины. В Кривом Роге при поддержке ФК "Кривбасс" налаживается производство бронежилетов для защитников нашего государства.
Клуб продает билеты на матчи, которые не состоятся по понятным причинам. Деньги мы удваиваем и используем для помощи жителям городов, страдающих от варварских действий агрессора. Медиа-подразделение клуба имеет свой сектор фронта – информационный. Каждый день работники клуба ведут ожесточенную борьбу с фейками и распространяют правду о войне. Клуб поддерживает нашу большую футбольную семью клуба - игроков и работников с их семьями, заботится как о первой и женской команде, так и об Академии.
Сейчас в стране невозможны футбольные соревнования, поэтому клуб позаботился о том, чтобы футболисты трудоустроились за границей в других клубах. Они будут иметь игровую практику, и часть своего заработка смогут перечислять в помощь армии. Воспитанники нашей Академии не только находятся в безопасности в Испании, но имеют возможность набираться опыта и учиться игре в местных клубах. Все это произошло благодаря усилиям "нашего испанца" Хорхе Лопеса. Женская команда имеет возможность тренироваться на базе ФК "Кельн" в Германии.
Да, мы не растерялись и изменили траекторию движения клуба во время войны. Мы не остановили путь к совершенствованию мастерства и спортивным достижениям в сложное время. Не сомневаюсь, что наши громкие футбольные победы впереди. И в УПЛ мы еще сыграем. Но сначала нас ждет общая победа над врагом! И тогда мы снова, как до войны, встретимся на нашем стадионе!", - сказал Караманиц.
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